26 июня 2021

Ивлеева и Милохин в новом шоу и клип, покоривший Каннских львов

Рекомендации URA.RU на 28 июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Вышло документальное шоу о путешествиях по провинции с участием самых популярных блогеров Фото:
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

В понедельник с самого утра и до позднего вечера будем заряжаться позитивом и энергией из нашей новой Афиши, которая в онлайн-формате предлагает вам познакомиться сразу с несколькими комедийными премьерами, громкими музыкальными новинками и новыми технологиями.

Что сделать утром

Новую неделю начнем с милой премьеры, которая напомнит нам о детстве. Сервис Disney+ поделился трейлером оригинального комедийного сериала «Тёрнер и Хуч» (Turner & Hooch). Шоу является продолжением одноимённого фильма 1989 года про детектива Скотта Тёрнера, которого сыграл Том Хэнкс, и его неугомонного пса. Сериал расскажет о Скотте Тёрнере-младшем — сыне героя Хэнкса. Шоу стартует на Disney+ с 21 июля 2021 года.

Что сделать днем

В обед предлагаем вам познакомиться с музыкальным видео группы «АИГЕЛ» на трек «You’re Born», которое завоевало серебро на фестивале «Каннские львы». Режиссером клипа стал Анджей Гавриш, который ранее сотрудничал с такими исполнителями, как Korn, Джеймс Блант и Parov Stellar.

А еще можно потестить новое приложение ?Cool Walks, которое было разработано участниками конкурса визуализации данных в Барселоне. Приложение предлагает построить несколько маршрутов для прогулки по выбранной территории. Например, наиболее прямой маршрут, тенистый маршрут, или маршрут в «режиме вампира» — гуляя по нему, пешеходу удастся избежать попадания прямых лучей. Пользователи также могут использовать приложение, чтобы найти фонтанчики для питья или укрытия от солнца.

Что сделать вечером

Вечером поднять настроение поможет новая комедийная документалка от отечественных блогеров. «Блогеры и дороги» — это честная история путешествий по России в формате тревэл-влога. Компания из очень разных блогеров отправляется в путь, чтобы посмотреть чем живут люди в деревнях и небольших городах нашей страны. Смеяться и познавать уголки Родины помогут: Настя Ивлеева, Эльдар Джарахов, Даня Милохин и другие.

План на 29 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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