Ивлеева и Милохин в новом шоу и клип, покоривший Каннских львов

В понедельник с самого утра и до позднего вечера будем заряжаться позитивом и энергией из нашей новой Афиши, которая в онлайн-формате предлагает вам познакомиться сразу с несколькими комедийными премьерами, громкими музыкальными новинками и новыми технологиями.
Что сделать утром
Новую неделю начнем с милой премьеры, которая напомнит нам о детстве. Сервис Disney+ поделился трейлером оригинального комедийного сериала «Тёрнер и Хуч» (Turner & Hooch). Шоу является продолжением одноимённого фильма 1989 года про детектива Скотта Тёрнера, которого сыграл Том Хэнкс, и его неугомонного пса. Сериал расскажет о Скотте Тёрнере-младшем — сыне героя Хэнкса. Шоу стартует на Disney+ с 21 июля 2021 года.
Что сделать днем
В обед предлагаем вам познакомиться с музыкальным видео группы «АИГЕЛ» на трек «You’re Born», которое завоевало серебро на фестивале «Каннские львы». Режиссером клипа стал Анджей Гавриш, который ранее сотрудничал с такими исполнителями, как Korn, Джеймс Блант и Parov Stellar.
А еще можно потестить новое приложение ?
Что сделать вечером
Вечером поднять настроение поможет новая комедийная документалка от отечественных блогеров. «Блогеры и дороги» — это честная история путешествий по России в формате тревэл-влога. Компания из очень разных блогеров отправляется в путь, чтобы посмотреть чем живут люди в деревнях и небольших городах нашей страны. Смеяться и познавать уголки Родины помогут: Настя Ивлеева, Эльдар Джарахов, Даня Милохин и другие.
План на 29 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в