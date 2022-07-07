Что будет с рынком стоматологии в России из-за западных санкций

Интервью URA.RU с главным специалистом-стоматологом свердловского минздрава

08 июля 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

В России есть производители, которые могут обеспечить продукцией местные клиники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоматологические услуги всегда были в числе самых дорогих в российской медицине. Основная проблема отечественной стоматологии — огромная зависимость от импорта. Главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники (СОСП), главный внештатный специалист-стоматолог свердловского минздрава Марина Харитонова в интервью корреспонденту URA.RU рассказала, что ждет стоматологический рынок в условиях антироссийских санкций. Главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники (ГАУЗ СО «СОСП») Марина Харитонова дала высокую оценку свердловским стоматологам Фото: ГАУЗ СО «СОСП» — Из-за антироссийских санкций появились проблемы с поставками. Чем в Свердловской области планируют заменить импорт? — В России достаточно производителей, которые готовы обеспечить продукцией отечественные стоматологии. У нас выпускают самые различные материалы и инструменты для работы стоматологов. — В стоматологических клиниках Свердловской области уже используют отечественную продукцию? Отечественные компании производят стоматологические инструменты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — На самом деле многие материалы и инструменты, которые выпускают отечественные производители, активно используют местные стоматологи. Это цементы, пломбировочные материалы. — А что касается качества отечественной продукции? — Говорить, что они плохого качества, нельзя. Есть качественные продукты, которые используют в клиниках региона. И никаких жалоб на материалы не поступает. Клиенты довольны. Сейчас технологий достаточно, чтобы получить высококачественную стоматологическую услугу в свердловских клиниках. — Насколько разнообразный ассортимент продукции готов предложить российский производитель? В России производят пломбировочные материалы Фото: Александр Мамаев © URA.RU — В стране производят брекеты, бормашины. Пломбировочные материалы в России тоже производятся. Эти материалы весьма неплохого качества. Без пломб свердловские пациенты точно не останутся. — А что касается имплантов. Отечественному производителю есть что предложить пациентам? — Российская имплантологическая система неплохая. Я думаю, что для простых работ она вполне подойдет, а что самое главное — позволит избежать значительного повышения стоимости на услугу. — С какими трудностями столкнулись свердловские ортодонты и зубные техники из-за введенных санкций? В стране есть компании, которые производят качественную продукцию для имплантации и протезирования Фото: Анна Серкова © URA.RU — Отечественный рынок стоматологии сегодня приспосабливается к сложившейся ситуации. Какое-то время придется затратить на изучение рынка, который формируется в новых реалиях. Необходимо изучить предложения других производителей. Это касается как импортных предложений, так и российских. — Многие компании покинули российский рынок. Зарубежные производители для сегмента стоматологии продолжают поставлять продукцию в Россию? — Сейчас очень активно предлагают свои материалы поставщики из Китая. Европейские и американские товары присутствуют на свердловском рынке. Да, изменилась цена, но покидать российский рынок западные компании не планируют. — Свердловские пациенты заметили, что цены на стоматологические услуги выросли. В Свердловской области наблюдается небольшой рост цен на стоматологические услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Да, цены в целом выросли, но не критично. Если говорить о том, что выросла стоимость медицинских услуг на 20-30 процентов, нужно четко понимать, что рост произошел за счет удорожания инструментов и тяжелого оборудования, а не за счет пломбировочного материала. — Возможна ли экономия при росте стоимости услуг в целом? — Чтобы сэкономить, необходимо два раза в год посещать стоматолога. Это поможет вовремя обратить внимание на состояние зубов и случае необходимости произвести лечение на ранней стадии. Гораздо дешевле вылечить кариес на ранней стадии, чем протезировать его в дальнейшем. — Может ли российская стоматология составить конкуренцию западной? Свердловская область имеет все мировые технологии в области стоматологии Фото: Анна Серкова © URA.RU — Стоматология всегда развивается, не стоит на месте. Всегда по чуть-чуть, но что-то новое появляется. Стоматология свердловской области — мировая стоматология. Все, что есть в мире, всегда было и есть в регионе. Запад впереди нас только в производстве, но профессиональный уровень врачей выше в России. Ранее URA.RU писало, что в России зарегистрировано более 50 отечественных компаний, которые производят материалы и медицинские изделия для стоматологических клиник. Например, для «чистого титана» типов Titan Grade 1-4 (импортный тип производства — прим.ред.) в нашей стране разработаны аналоги — ВТ1-0, ВТ1-00, а для титановых сплавов Titan Grade 5 — аналог ВТ-6. За 2021 год прирост объемов отгрузки отечественными производителей изделий для стоматологических клиник составил 9%. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Стоматологические услуги всегда были в числе самых дорогих в российской медицине. Основная проблема отечественной стоматологии — огромная зависимость от импорта. Главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники (СОСП), главный внештатный специалист-стоматолог свердловского минздрава Марина Харитонова в интервью корреспонденту URA.RU рассказала, что ждет стоматологический рынок в условиях антироссийских санкций. — Из-за антироссийских санкций появились проблемы с поставками. Чем в Свердловской области планируют заменить импорт? — В России достаточно производителей, которые готовы обеспечить продукцией отечественные стоматологии. У нас выпускают самые различные материалы и инструменты для работы стоматологов. — В стоматологических клиниках Свердловской области уже используют отечественную продукцию? — На самом деле многие материалы и инструменты, которые выпускают отечественные производители, активно используют местные стоматологи. Это цементы, пломбировочные материалы. — А что касается качества отечественной продукции? — Говорить, что они плохого качества, нельзя. Есть качественные продукты, которые используют в клиниках региона. И никаких жалоб на материалы не поступает. Клиенты довольны. Сейчас технологий достаточно, чтобы получить высококачественную стоматологическую услугу в свердловских клиниках. — Насколько разнообразный ассортимент продукции готов предложить российский производитель? — В стране производят брекеты, бормашины. Пломбировочные материалы в России тоже производятся. Эти материалы весьма неплохого качества. Без пломб свердловские пациенты точно не останутся. — А что касается имплантов. Отечественному производителю есть что предложить пациентам? — Российская имплантологическая система неплохая. Я думаю, что для простых работ она вполне подойдет, а что самое главное — позволит избежать значительного повышения стоимости на услугу. — С какими трудностями столкнулись свердловские ортодонты и зубные техники из-за введенных санкций? — Отечественный рынок стоматологии сегодня приспосабливается к сложившейся ситуации. Какое-то время придется затратить на изучение рынка, который формируется в новых реалиях. Необходимо изучить предложения других производителей. Это касается как импортных предложений, так и российских. — Многие компании покинули российский рынок. Зарубежные производители для сегмента стоматологии продолжают поставлять продукцию в Россию? — Сейчас очень активно предлагают свои материалы поставщики из Китая. Европейские и американские товары присутствуют на свердловском рынке. Да, изменилась цена, но покидать российский рынок западные компании не планируют. — Свердловские пациенты заметили, что цены на стоматологические услуги выросли. — Да, цены в целом выросли, но не критично. Если говорить о том, что выросла стоимость медицинских услуг на 20-30 процентов, нужно четко понимать, что рост произошел за счет удорожания инструментов и тяжелого оборудования, а не за счет пломбировочного материала. — Возможна ли экономия при росте стоимости услуг в целом? — Чтобы сэкономить, необходимо два раза в год посещать стоматолога. Это поможет вовремя обратить внимание на состояние зубов и случае необходимости произвести лечение на ранней стадии. Гораздо дешевле вылечить кариес на ранней стадии, чем протезировать его в дальнейшем. — Может ли российская стоматология составить конкуренцию западной? — Стоматология всегда развивается, не стоит на месте. Всегда по чуть-чуть, но что-то новое появляется. Стоматология свердловской области — мировая стоматология. Все, что есть в мире, всегда было и есть в регионе. Запад впереди нас только в производстве, но профессиональный уровень врачей выше в России. Ранее URA.RU писало, что в России зарегистрировано более 50 отечественных компаний, которые производят материалы и медицинские изделия для стоматологических клиник. Например, для «чистого титана» типов Titan Grade 1-4 (импортный тип производства — прим.ред.) в нашей стране разработаны аналоги — ВТ1-0, ВТ1-00, а для титановых сплавов Titan Grade 5 — аналог ВТ-6. За 2021 год прирост объемов отгрузки отечественными производителей изделий для стоматологических клиник составил 9%. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.