Минэк разошелся с ЦБ и Минфином в вопросе регулирования NFT

Власти обсуждают приоритеты работы с блокчейном

28 июля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Новую технологию рассматривают как инструмент развития цифровой экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти обсуждают инициативу бизнеса о законодательном урегулировании обращения невзаимозаменяемых токенов (NFT). В Минэкономразвития намерены превратить новую технологию в инструмент развития цифровой экономики, однако ЦБ и Минфине не считают эту тему приоритетной. Как объяснили URA.RU эксперты, в случае освоения государством NFT в стране появятся удобные и защищенные от подделок реестры документов, но для этого необходимо провести сложную правовую подготовку. Невзаимозаменяемые токены — это уникальные наборы зашифрованных данных, которые указывают на владение цифровым или физическим объектом. NFT может выступать в качестве подтверждения права владения, если это не противоречит законам страны. Вопрос о том, как «урегулировать и сделать эффективным инструментом для рынка» в России обращение NFT, обсуждался 21 июля на заседании рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика», рассказали URA.RU в Минэкономразвития 28 июля. Речь идет о том, чтобы внести правки в Гражданский кодекс РФ, закон «О цифровых финансовых активах», а также в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Глава Минэкономразвития с интересом смотрит на технологию NFT Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам представителя министерства, первоначально предложение поступило от бизнеса и после обсуждения на тематических рабочих группах на площадках «Сколково», Центра стратегических разработок (ЦСР) и АНО «Цифровая экономика» в Минэке решили это предложение поддержать. «Вопрос актуальный, находится в процессе обсуждения, и мы поддерживаем. Ряд моментов, на наш взгляд, требует законодательного закрепления, чтобы технология из «интересной игрушки» превратилась в эффективный инструмент цифровой экономики», — заявили URA.RU в Минэкономразвития. Ожидается, что правки в законы внесут не раньше четвертого квартала 2024 года, рассказали в АНО «Цифровая экономика». «До конца 2024 года будет выработана правовая определенность в вопросах, связанных с NFT совместно профильными ведомствами и всеми заинтересованными участниками рынка. В рамках обсуждения данного вопроса на рабочей группе по нормативному регулированию при АНО „Цифровая экономика“ была достигнута договоренность продолжить обсуждение и доработать характеристики результата, которые в будущем могут стать основой для дополнения паспорта федпроекта „Нормативное регулирование цифровой среды“», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации. Вопросы правового регулирования биткоина и других криптовалют волнуют россиян больше, чем NFT, считает Михаил Успенский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В заседании рабочей группы 21 июля также участвовал представитель Центробанка, однако, в отличие от Минэка, в ЦБ вопрос о регулировании невзаимозаменяемых токенов пока оставляют без публичных комментариев. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос URA.RU 28 июля сообщили, что министерство «не участвует в разработке нормативных актов, регулирующих NFT». Правовая неопределенность в отношении такой перспективной технологии, как NFT, в перспективе может навредить развитию экономики России, объяснил URA.RU позицию Минэка член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. «В мире NFT уже используется достаточно широко, и в роли билетов на мероприятия, и как форма закрепления права собственности на интеллектуальное имущество. В России промедление с правовым обеспечением приведет к тому, что сначала в нашей стране появится рынок NFT, а уже потом его начнут пытаться как-то отрегулировать. Я считаю, что ведомствам пора прорабатывать этот вопрос совместно, с привлечением депутатов Госдумы, создавая опережающие практики нормативного регулирования», — заявил Хижняк URA.RU. Статья по теме Минфин, Минэк и ЦБ обсуждают условия легализации майнинга Минфин и ЦБ не торопятся работать с NFT, поскольку властям сперва необходимо согласовать более важный законопроект о регулировании цифровых валют, сказал в беседе с URA.RU специалист по правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский. «В условиях дефицита специалистов, которые хорошо разбираются в этой теме, властям нужно определять приоритеты. NFT хоть и перспективная технология, но между ведомствами на согласовании продолжает ходить законопроект „О цифровой валюте“, поэтому было бы рационально сосредоточить усилия сперва на нем. Вопросы, которые касаются биткоина, эфира и других крупных криптовалют объективно более важны, чем NFT, которыми пользуются гораздо меньше людей. Поэтому позицию Минфина, который смотрит на работу с законами для NFT без энтузиазма, тоже можно понять», — отметил эксперт. По словам Успенского, массовое коммерческое использование технологии невзаимозаменяемых токенов лучше начинать с продажи билетов в цифровой форме, российские законы это уже позволяют. В будущем государство могло бы использовать NFT в качестве удобных и надежно защищенных от подделок выписок из официальных документов. «Это технологичнее и удобнее, чем бумажные документы. Применяя NFT, можно будет вывести на качественно новый уровень ведение различных реестров, в том числе недвижимого имущества, дипломов, медицинских справок и т. п. Они заменят все эти кипы бумаг, которые население бережно хранит в комодах. Вместо этого будет централизованный реестр, который нельзя будет подделать», — заключил он. 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Российские власти обсуждают инициативу бизнеса о законодательном урегулировании обращения невзаимозаменяемых токенов (NFT). В Минэкономразвития намерены превратить новую технологию в инструмент развития цифровой экономики, однако ЦБ и Минфине не считают эту тему приоритетной. Как объяснили URA.RU эксперты, в случае освоения государством NFT в стране появятся удобные и защищенные от подделок реестры документов, но для этого необходимо провести сложную правовую подготовку. Невзаимозаменяемые токены — это уникальные наборы зашифрованных данных, которые указывают на владение цифровым или физическим объектом. NFT может выступать в качестве подтверждения права владения, если это не противоречит законам страны. Вопрос о том, как «урегулировать и сделать эффективным инструментом для рынка» в России обращение NFT, обсуждался 21 июля на заседании рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика», рассказали URA.RU в Минэкономразвития 28 июля. Речь идет о том, чтобы внести правки в Гражданский кодекс РФ, закон «О цифровых финансовых активах», а также в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». По словам представителя министерства, первоначально предложение поступило от бизнеса и после обсуждения на тематических рабочих группах на площадках «Сколково», Центра стратегических разработок (ЦСР) и АНО «Цифровая экономика» в Минэке решили это предложение поддержать. «Вопрос актуальный, находится в процессе обсуждения, и мы поддерживаем. Ряд моментов, на наш взгляд, требует законодательного закрепления, чтобы технология из «интересной игрушки» превратилась в эффективный инструмент цифровой экономики», — заявили URA.RU в Минэкономразвития. Ожидается, что правки в законы внесут не раньше четвертого квартала 2024 года, рассказали в АНО «Цифровая экономика». «До конца 2024 года будет выработана правовая определенность в вопросах, связанных с NFT совместно профильными ведомствами и всеми заинтересованными участниками рынка. В рамках обсуждения данного вопроса на рабочей группе по нормативному регулированию при АНО „Цифровая экономика“ была достигнута договоренность продолжить обсуждение и доработать характеристики результата, которые в будущем могут стать основой для дополнения паспорта федпроекта „Нормативное регулирование цифровой среды“», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации. В заседании рабочей группы 21 июля также участвовал представитель Центробанка, однако, в отличие от Минэка, в ЦБ вопрос о регулировании невзаимозаменяемых токенов пока оставляют без публичных комментариев. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос URA.RU 28 июля сообщили, что министерство «не участвует в разработке нормативных актов, регулирующих NFT». Правовая неопределенность в отношении такой перспективной технологии, как NFT, в перспективе может навредить развитию экономики России, объяснил URA.RU позицию Минэка член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк. «В мире NFT уже используется достаточно широко, и в роли билетов на мероприятия, и как форма закрепления права собственности на интеллектуальное имущество. В России промедление с правовым обеспечением приведет к тому, что сначала в нашей стране появится рынок NFT, а уже потом его начнут пытаться как-то отрегулировать. Я считаю, что ведомствам пора прорабатывать этот вопрос совместно, с привлечением депутатов Госдумы, создавая опережающие практики нормативного регулирования», — заявил Хижняк URA.RU. Минфин и ЦБ не торопятся работать с NFT, поскольку властям сперва необходимо согласовать более важный законопроект о регулировании цифровых валют, сказал в беседе с URA.RU специалист по правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский. «В условиях дефицита специалистов, которые хорошо разбираются в этой теме, властям нужно определять приоритеты. NFT хоть и перспективная технология, но между ведомствами на согласовании продолжает ходить законопроект „О цифровой валюте“, поэтому было бы рационально сосредоточить усилия сперва на нем. Вопросы, которые касаются биткоина, эфира и других крупных криптовалют объективно более важны, чем NFT, которыми пользуются гораздо меньше людей. Поэтому позицию Минфина, который смотрит на работу с законами для NFT без энтузиазма, тоже можно понять», — отметил эксперт. По словам Успенского, массовое коммерческое использование технологии невзаимозаменяемых токенов лучше начинать с продажи билетов в цифровой форме, российские законы это уже позволяют. В будущем государство могло бы использовать NFT в качестве удобных и надежно защищенных от подделок выписок из официальных документов. «Это технологичнее и удобнее, чем бумажные документы. Применяя NFT, можно будет вывести на качественно новый уровень ведение различных реестров, в том числе недвижимого имущества, дипломов, медицинских справок и т. п. Они заменят все эти кипы бумаг, которые население бережно хранит в комодах. Вместо этого будет централизованный реестр, который нельзя будет подделать», — заключил он.