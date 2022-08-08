Власти перезапустят экономику России

Власти РФ в преодолении кризиса сделали ставку на малый и средний бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Российские власти готовятся перезапустить экономику. На совещании с вице-премьерами 8 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что подготовлены новые правила предоставления кредитов бизнесу. Эксперты объяснили URA.RU, что они поддержат инвестиционные проекты, которые стимулируют экономику.

Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на новых правилах предоставления гарантий по кредитам и облигационным займам на развитие инфраструктуры. «Реализация проектов в этой сфере нередко требует высоких затрат и длительного периода окупаемости инвестиций. Госгарантии можно получить на половину обязательств по основному долгу и на период от 3 до 30 лет. Минимальная сумма оставит 2 млрд рублей, а доля собственных средств компании в стоимости проекта должна быть не менее 20%», — рассказал премьер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил условия получения госгарантий при кредитовании малого и среднего бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства передал слово министру экономического развития Максиму Решетникову, который уточнил детали программы. «Для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения предприятиям нужны инвестиционные кредиты с приемлемой кредитной ставкой. Поэтому в пилотном режиме мы предлагаем запустить новый кредитный продукт на основе совмещения двух инструментов: субсидирования процентной ставки и льготного фондирования по программе стимулирования кредитования», — сообщил министр.

По словам Решетникова, новые правила кредитования будут работать в первую очередь в обрабатывающем производстве, переработке сельхозпродукции, логистике и гостиничном бизнесе. «Мы договорились, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет помогать структурировать проекты и заявки, консультировать по подготовке документов и другим вопросам, чтобы как можно быстрее запустить эту программу», — добавил министр.

Предприниматели уже получили в виде льготных кредитов несколько сотен миллиардов рублей, отметил Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В завершении совещания Мишустин подчеркнул, что меры поддержки должны быть максимально эффективны и помочь «бизнесу в это непростое время». «Правительство применяет широкий набор инструментов стимулирования бизнеса. Только по льготным программам с господдержкой сформирован кредитный портфель в объеме нескольких сотен миллиардов рублей», — резюмировал премьер.

Инвестиционные проекты, развитие которых стимулирует правительство, перезапустят экономику страны, считает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Даже с учетом льгот для малых и средних предприятий подключение к инженерным сетям — это приличная сумма. Часто предприниматель вынужден привлекать на это займы. А так как производство или здание, например, отеля, только проектируется, то предложить в залог нечего. При наличии госгарантий, эта проблема решится.

Сейчас в экономике спад. Рост начнется, когда инвестиционные процессы будут перезапущены. Поэтому государство затачивает все меры поддержки под инвестиции», — пояснил эксперт.

Расходы бизнеса повысились из-за налаживания логистических цепочек и поиска новых партнеров, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госгарантии решают болезненную проблему малого и среднего бизнеса — обеспечение кредита, поддерживает бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Сейчас предприятия решают проблемы восстановления логистических цепочек, ищут новых партнеров в Латинской Америке, Индии, Китае. Затраты возросли. Основная проблема — ликвидность и финансирование. Если у крупных компаний есть залоги, то для малого и среднего бизнеса обеспечение кредитов — это болезненная тема. Поэтому любая финансовая помощь выходит на первое место», — сказал эксперт.

Власти делают акцент на поддержке малых и средних предприятий, потому что они способны быстро перестраиваться в форс-мажорных обстоятельствах, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Поддерживая предпринимателей через инфраструктурные проекты, власти таким образом не только увеличивают объемы производства, но и повышают доходы, занятость людей», — уточнил собеседник.