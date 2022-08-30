Короли госзаказа сцепились с вице-мэром Екатеринбурга из-за дорог

Среди участников столкновения — депутат гордумы Павел Пустозеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока екатеринбуржцы ходят по перекопанному центру города, в кулуарах бьются за контракты на ремонт дорог в следующем году и в целом контроль над финансовоемкой сферой. По данным URA.RU, три крупнейших подрядчика властей бросили вызов профильному вице-мэру Алексею Бубнову, возмутившись его просьбе. Победа стоила им больше 170 миллионов рублей. Слухи о конфликте уже спровоцировали пересуды в окружении губернатора Евгений Куйвашева.

В начале августа горадминистрация объявила три аукциона. В первый лот включили улицы Старых Большевиков (от ул. Краснофлотцев до проспекта Космонавтов) и Фрезеровщиков (от ул. Шефская до ул. Фрезеровщиков, 80). Во второй — улицу Машинную (от ул. Фурманова до ул. Луганская, 2) и улицу 8 Марта (от дома №55 до дома №127). В третий лот — улицы Патриса Лумумбы (от ул. Братская до ул. Санаторная), Шейнкмана (от ул. Куйбышева до ул. Радищева), Розы Люксембург (от ул. Куйбышева до ул. Декабристов), Евгения Савкова (от ул. Суходольская до дороги в поселок Медный), Восточная (от ул. Первомайская до ул. Малышева), Белинского (от дома №108 до ул. Декабристов).

В 2023-м власти перекопают как минимум десять улиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Итоги объявили 18-го. Победителем первого аукциона стала компания «Уралдортехнологии». Самый известный из последних ремонтов компании — развязка на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Второй лот достался ООО «ГУДСР» (реконструировало Макаровский мост), третий — «Атомстройкомплексу» (который прямо сейчас проваливает ремонт тротуара у дома Севастьянова).

В борьбе за подряды все три компании пошли на существенное снижение начальной цены. «Уралдортехнологии» отремонтируют свой участок за 183,4 млн рублей (начальная цена — 238,2 млн), «ГУДСР» — за 214,9 млн (279 млн), «Атом» — за 194,9 млн (251,5 млн). Такой принципиальности нашлось неожиданное объяснение.

На интригу, запущенную якобы Алексеем Бубновым (слева), можно смотреть и по-другому: город сэкономил 170 млн Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Перед аукционами директора компаний получали странные звонки от [вице-мэра] Бубнова. Он предлагал дать шанс компании „СК ‚СВ‘“. Те были просто в шоке, потому что как минимум в последние годы с подобным не сталкивались. И решили идти до последнего. В итоге прибыли не получат — лишь выйдут в ноль. В областном правительстве даже шутят над ними: мол, денег у вас много, раз так снижаете», — поделился информированный источник в бизнес-тусовке.

Об ООО «СК „СВ“» известно немного. Судя по информации из открытых источников, фирма работает в небольших муниципалитетах области. Отвечая на вопрос URA.RU, продвигал ли он предприятие, Бубнов заявил, что это «бред». Участвовала ли компания в упомянутых аукционах, доподлинно не известно — на портале госзакупок указаны только победители.

Один из бенефициаров «ГУДСР», депутат гордумы Павел Пустозеров на момент публикации не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. В «Атомстройкомплекс», «СК „СВ“» и «Уралдортехнологии» направлены запросы на комментарии. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

Собеседник агентства, близкий к городской власти, добавил, что, по его данным, из-за интриги замедлилось назначение директора МКУ «Городское благоустройство» — оператора дорожных ремонтов. В начале августа руководитель учреждения Павел Азанов внезапно покинул пост. «Бубнов до последнего затягивал назначение его преемника, чтобы аукционы прошли под контролем», — рассказал инсайдер. Получить ответ от Бубнова, правда ли это, к моменту публикации не удалось.