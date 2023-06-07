Свердловский министр срывает имиджевый проект Куйвашева

Новичок правительства пошел на интригу, чтобы отмыть репутацию друга

07 июня 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Вадим Третьяков в должности чуть больше 70 дней, но успел создать точку напряжения в правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область рискует потерять имиджевый проект из-за нового министра инвестиций Вадима Третьякова. Как стало известно URA.RU, чиновник, занявший свой пост лишь три месяца назад, препятствует созданию нового технопарка электронной промышленности — проекта, который запускал лично губернатор Евгений Куйвашев. Коллеги Третьякова не исключают: он затеял интригу, чтобы отмыть репутацию своего старого друга. Запущенный в марте технопарк электронной промышленности — один из главных инвестиционных проектов Свердловской области. Курирует его директор «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) Андрей Мисюра, назначенный, как и Третьяков, всего несколько месяцев назад. Несмотря на общий инвестиционный профиль, отношения руководителей-новичков сложно назвать безупречными — министр неожиданно пошел на открытый аппаратный конфликт. Андрей Мисюра неожиданно стал заложником интриги нового министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По свидетельствам источника URA.RU, последние полтора месяца Третьяков испытывает раздражение из-за самостоятельности Мисюры. Выполняя поручение губернатора о создании технопарка, глава КРСУ отстранился от всех прежних инвестпроектов. «Третьякова это не устраивает. Показатели его работы — рост инвестиций и объем вложений в капитал компаний. Ему нужны новые резиденты в [инвестиционных парках] „Богословском“ и „Заречном“, а Мисюра занят другим», — объясняет собеседник, знакомый с обоими управленцами. Желая повлиять на ситуацию, министр пытается «переориентировать» руководителя КРСУ. Как утверждает один из источников, Третьяков собирается попросить губернатора пересмотреть данное Мисюре поручение и вернуть в обязанности КРСУ привлечение резидентов в индустриальные парки. У профильных чиновников такая позиция вызывает недоумение: застой «Богословского» и «Заречного» допустила старая команда КРСУ, а отвечать должны новые люди. Новость по теме Куйвашев назначил нового министра инвестиций Символично, что сам Третьяков в прошлом тоже работал с индустриальными парками и КРСУ. Учитель по образованию, в «нулевых» Третьяков трудился в Минэкономразвития РФ и застал трех министров: Эльвиру Набиуллину (ныне глава Центробанка), Андрея Белоусова (ныне первый вице-премьер РФ) и Алексея Улюкаева (отсидел 5,5 лет по делу о взятке). Именно Улюкаев в начале 2010-х назначил Третьякова директором «Особых экономических зон» — подчиненной Минэку структуры, отвечающей за региональные инвестиции. Впрочем, долго заниматься этой работой чиновник не стал и спустя полгода подал в отставку. В 2016 году карьера Третьякова впервые переплелась с Уралом. Он устроился в московское представительство Свердловской области в должности советника губернатора. Рассказывают, что Куйвашев нанял Третьякова по чьей-то рекомендации — как человека с обширными бизнес-связями в столице: считалось, что это поможет привлечь инвестиции в экономическую зону «Титановая долина» и упомянутый парк «Богословский». Но за последующие годы, вспоминают старожилы свердловского правительства, ни одного резидента Третьякову привлечь так и не удалось. Уже в 2017-м, по-прежнему оставаясь в Москве, Третьяков получил и вторую должность — советника главы КРСУ. Подспорьем на этом посту было его знакомство с директорами нескольких особых экономических зон России, в том числе в Свердловской области. Например, Третьяков патронировал опального экс-главу «Титановой долины» Артемия Кызласова, летом 2021-го получившего десять лет колонии по делу о взятке. В 2012 году, еще будучи чиновником Минэка РФ, Третьяков активно поддерживал Кызласова, защищая его перед правлением «Титановой долины». Артемий Кызласов — один из топ-менеджеров, которых продвигал Третьяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хлопотал Третьяков и за другого своего товарища — Максима Прачика, с которым познакомился, когда тот руководил подмосковной экономической зоной «Дубна». По протекции Третьякова в 2019 году Прачик переехал в Екатеринбург и возглавил КРСУ. Однако работа обернулась крахом: в первый же год «Корпорация» показала убыток в 474 млн рублей. В бизнес-кругах указывали, что Прачик за три года на посту провалил работу по привлечению резидентов в «Богословский». Во многом, вспоминает источник URA.RU, на это могла повлиять позиция самого Третьякова: он убеждал друга, что площадка парка совершенно бесперспективна. Считается, что сейчас министр атакует Мисюру, чтобы повесить на него наследие Прачика в КРСУ. Несмотря на нестабильные деловые результаты, Третьяков никогда не отказывал себе в любви к лоску. Чиновники правительства делятся, что будущий министр всегда просил включать его в состав зарубежных делегаций и бизнес-миссий: Свердловскую область он представлял в Японии, Германии, Турции, Италии и других государствах. Перелеты и проживание при этом оплачивались из средств КРСУ. Бывшие сотрудники «Корпорации» описывают Третьякова как требовательного путешественника: он предпочитает рейсы только бизнес-классом «Аэрофлота», отели высокой категории и трансферы на такси тарифа «Премиум». Пока Вадим Третьяков не привел в министерство никого из своей команды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любопытным находят и то, что пост министра инвестиций, который пустовал почти год, Третьяков получил не с первой попытки. Источники URA.RU рассказывали, что у чиновника были проблемы с отчетностью о доходах: проверяющие органы находили странными суммы в его декларации (позднее, впрочем, выяснилось, что министр просто поставил запятую в неправильном месте). Войдя в правительство, Третьяков приступил к формированию команды — но пока безуспешно. По данным инсайдера, он хотел завести в мининвест своего человека, который бы контролировал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), однако эта функция до сих пор прочно закреплена за замминистра Евгением Тихановым. Кроме того, Третьяков собирался вернуть в орбиту министерства туристическую сферу, однако это создало бы конфликт с главой дептуризма Эльмирой Тукановой. Известно, что первым поручением Третьякова на посту министра стало формирование графика поездок. «Все „подведы“ мининвеста отчитались о планах по участию в конгрессно-деловых мероприятиях. И обязались включить в свои мероприятия участие нового министра», — пересказывает чиновник кабмина. Предпочтение ожидаемо было отдано зарубежным и статусным поездкам. Выяснить позицию самого Третьякова к моменту публикации не удалось — на звонок URA.RU он не ответил. В департаменте информполитики и пресс-службе КРСУ также пока не ответили на запросы. Агентство готово предоставить слово каждой стороне, как только комментарии поступят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская область рискует потерять имиджевый проект из-за нового министра инвестиций Вадима Третьякова. Как стало известно URA.RU, чиновник, занявший свой пост лишь три месяца назад, препятствует созданию нового технопарка электронной промышленности — проекта, который запускал лично губернатор Евгений Куйвашев. Коллеги Третьякова не исключают: он затеял интригу, чтобы отмыть репутацию своего старого друга. Запущенный в марте технопарк электронной промышленности — один из главных инвестиционных проектов Свердловской области. Курирует его директор «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) Андрей Мисюра, назначенный, как и Третьяков, всего несколько месяцев назад. Несмотря на общий инвестиционный профиль, отношения руководителей-новичков сложно назвать безупречными — министр неожиданно пошел на открытый аппаратный конфликт. По свидетельствам источника URA.RU, последние полтора месяца Третьяков испытывает раздражение из-за самостоятельности Мисюры. Выполняя поручение губернатора о создании технопарка, глава КРСУ отстранился от всех прежних инвестпроектов. «Третьякова это не устраивает. Показатели его работы — рост инвестиций и объем вложений в капитал компаний. Ему нужны новые резиденты в [инвестиционных парках] „Богословском“ и „Заречном“, а Мисюра занят другим», — объясняет собеседник, знакомый с обоими управленцами. Желая повлиять на ситуацию, министр пытается «переориентировать» руководителя КРСУ. Как утверждает один из источников, Третьяков собирается попросить губернатора пересмотреть данное Мисюре поручение и вернуть в обязанности КРСУ привлечение резидентов в индустриальные парки. Символично, что сам Третьяков в прошлом тоже работал с индустриальными парками и КРСУ. Учитель по образованию, в «нулевых» Третьяков трудился в Минэкономразвития РФ и застал трех министров: Эльвиру Набиуллину (ныне глава Центробанка), Андрея Белоусова (ныне первый вице-премьер РФ) и Алексея Улюкаева (отсидел 5,5 лет по делу о взятке). Именно Улюкаев в начале 2010-х назначил Третьякова директором «Особых экономических зон» — подчиненной Минэку структуры, отвечающей за региональные инвестиции. Впрочем, долго заниматься этой работой чиновник не стал и спустя полгода подал в отставку. В 2016 году карьера Третьякова впервые переплелась с Уралом. Он устроился в московское представительство Свердловской области в должности советника губернатора. Рассказывают, что Куйвашев нанял Третьякова по чьей-то рекомендации — как человека с обширными бизнес-связями в столице: считалось, что это поможет привлечь инвестиции в экономическую зону «Титановая долина» и упомянутый парк «Богословский». Но за последующие годы, вспоминают старожилы свердловского правительства, ни одного резидента Третьякову привлечь так и не удалось. Уже в 2017-м, по-прежнему оставаясь в Москве, Третьяков получил и вторую должность — советника главы КРСУ. Подспорьем на этом посту было его знакомство с директорами нескольких особых экономических зон России, в том числе в Свердловской области. Например, Третьяков патронировал опального экс-главу «Титановой долины» Артемия Кызласова, летом 2021-го получившего десять лет колонии по делу о взятке. В 2012 году, еще будучи чиновником Минэка РФ, Третьяков активно поддерживал Кызласова, защищая его перед правлением «Титановой долины». Хлопотал Третьяков и за другого своего товарища — Максима Прачика, с которым познакомился, когда тот руководил подмосковной экономической зоной «Дубна». По протекции Третьякова в 2019 году Прачик переехал в Екатеринбург и возглавил КРСУ. Однако работа обернулась крахом: в первый же год «Корпорация» показала убыток в 474 млн рублей. В бизнес-кругах указывали, что Прачик за три года на посту провалил работу по привлечению резидентов в «Богословский». Во многом, вспоминает источник URA.RU, на это могла повлиять позиция самого Третьякова: он убеждал друга, что площадка парка совершенно бесперспективна. Считается, что сейчас министр атакует Мисюру, чтобы повесить на него наследие Прачика в КРСУ. Несмотря на нестабильные деловые результаты, Третьяков никогда не отказывал себе в любви к лоску. Чиновники правительства делятся, что будущий министр всегда просил включать его в состав зарубежных делегаций и бизнес-миссий: Свердловскую область он представлял в Японии, Германии, Турции, Италии и других государствах. Перелеты и проживание при этом оплачивались из средств КРСУ. Любопытным находят и то, что пост министра инвестиций, который пустовал почти год, Третьяков получил не с первой попытки. Источники URA.RU рассказывали, что у чиновника были проблемы с отчетностью о доходах: проверяющие органы находили странными суммы в его декларации (позднее, впрочем, выяснилось, что министр просто поставил запятую в неправильном месте). Войдя в правительство, Третьяков приступил к формированию команды — но пока безуспешно. По данным инсайдера, он хотел завести в мининвест своего человека, который бы контролировал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), однако эта функция до сих пор прочно закреплена за замминистра Евгением Тихановым. Кроме того, Третьяков собирался вернуть в орбиту министерства туристическую сферу, однако это создало бы конфликт с главой дептуризма Эльмирой Тукановой. Известно, что первым поручением Третьякова на посту министра стало формирование графика поездок. «Все „подведы“ мининвеста отчитались о планах по участию в конгрессно-деловых мероприятиях. И обязались включить в свои мероприятия участие нового министра», — пересказывает чиновник кабмина. Предпочтение ожидаемо было отдано зарубежным и статусным поездкам. Выяснить позицию самого Третьякова к моменту публикации не удалось — на звонок URA.RU он не ответил. В департаменте информполитики и пресс-службе КРСУ также пока не ответили на запросы. Агентство готово предоставить слово каждой стороне, как только комментарии поступят.