Свердловский министр срывает имиджевый проект Куйвашева

Свердловская область рискует потерять имиджевый проект из-за нового министра инвестиций Вадима Третьякова. Как стало известно URA.RU, чиновник, занявший свой пост лишь три месяца назад, препятствует созданию нового технопарка электронной промышленности — проекта, который запускал лично губернатор Евгений Куйвашев. Коллеги Третьякова не исключают: он затеял интригу, чтобы отмыть репутацию своего старого друга.
Запущенный в марте технопарк электронной промышленности — один из главных инвестиционных проектов Свердловской области. Курирует его директор «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) Андрей Мисюра, назначенный, как и Третьяков, всего несколько месяцев назад. Несмотря на общий инвестиционный профиль, отношения руководителей-новичков сложно назвать безупречными — министр неожиданно пошел на открытый аппаратный конфликт.
По свидетельствам источника URA.RU, последние полтора месяца Третьяков испытывает раздражение из-за самостоятельности Мисюры. Выполняя поручение губернатора о создании технопарка, глава КРСУ отстранился от всех прежних инвестпроектов. «Третьякова это не устраивает. Показатели его работы — рост инвестиций и объем вложений в капитал компаний. Ему нужны новые резиденты в [инвестиционных парках] „Богословском“ и „Заречном“, а Мисюра занят другим», — объясняет собеседник, знакомый с обоими управленцами.
Желая повлиять на ситуацию, министр пытается «переориентировать» руководителя КРСУ. Как утверждает один из источников, Третьяков собирается попросить губернатора пересмотреть данное Мисюре поручение и вернуть в обязанности КРСУ привлечение резидентов в индустриальные парки.
У профильных чиновников такая позиция вызывает недоумение: застой «Богословского» и «Заречного» допустила старая команда КРСУ, а отвечать должны новые люди.
Символично, что сам Третьяков в прошлом тоже работал с индустриальными парками и КРСУ. Учитель по образованию, в «нулевых» Третьяков трудился в Минэкономразвития РФ и застал трех министров: Эльвиру Набиуллину (ныне глава Центробанка), Андрея Белоусова (ныне первый вице-премьер РФ) и Алексея Улюкаева (отсидел 5,5 лет по делу о взятке). Именно Улюкаев в начале 2010-х назначил Третьякова директором «Особых экономических зон» — подчиненной Минэку структуры, отвечающей за региональные инвестиции. Впрочем, долго заниматься этой работой чиновник не стал и спустя полгода подал в отставку.
В 2016 году карьера Третьякова впервые переплелась с Уралом. Он устроился в московское представительство Свердловской области в должности советника губернатора. Рассказывают, что Куйвашев нанял Третьякова по чьей-то рекомендации — как человека с обширными бизнес-связями в столице: считалось, что это поможет привлечь инвестиции в экономическую зону «Титановая долина» и упомянутый парк «Богословский». Но за последующие годы, вспоминают старожилы свердловского правительства, ни одного резидента Третьякову привлечь так и не удалось.
Уже в 2017-м, по-прежнему оставаясь в Москве, Третьяков получил и вторую должность — советника главы КРСУ. Подспорьем на этом посту было его знакомство с директорами нескольких особых экономических зон России, в том числе в Свердловской области. Например, Третьяков патронировал опального экс-главу «Титановой долины» Артемия Кызласова, летом 2021-го получившего десять лет колонии по делу о взятке. В 2012 году, еще будучи чиновником Минэка РФ, Третьяков активно поддерживал Кызласова, защищая его перед правлением «Титановой долины».
Хлопотал Третьяков и за другого своего товарища — Максима Прачика, с которым познакомился, когда тот руководил подмосковной экономической зоной «Дубна». По протекции Третьякова в 2019 году Прачик переехал в Екатеринбург и возглавил КРСУ. Однако работа обернулась крахом: в первый же год «Корпорация» показала убыток в 474 млн рублей. В бизнес-кругах указывали, что Прачик за три года на посту провалил работу по привлечению резидентов в «Богословский».
Во многом, вспоминает источник URA.RU, на это могла повлиять позиция самого Третьякова: он убеждал друга, что площадка парка совершенно бесперспективна. Считается, что сейчас министр атакует Мисюру, чтобы повесить на него наследие Прачика в КРСУ.
Несмотря на нестабильные деловые результаты, Третьяков никогда не отказывал себе в любви к лоску. Чиновники правительства делятся, что будущий министр всегда просил включать его в состав зарубежных делегаций и бизнес-миссий: Свердловскую область он представлял в Японии, Германии, Турции, Италии и других государствах. Перелеты и проживание при этом оплачивались из средств КРСУ.
Бывшие сотрудники «Корпорации» описывают Третьякова как требовательного путешественника: он предпочитает рейсы только бизнес-классом «Аэрофлота», отели высокой категории и трансферы на такси тарифа «Премиум».
Любопытным находят и то, что пост министра инвестиций, который пустовал почти год, Третьяков получил не с первой попытки. Источники URA.RU рассказывали, что у чиновника были проблемы с отчетностью о доходах: проверяющие органы находили странными суммы в его декларации (позднее, впрочем, выяснилось, что министр просто поставил запятую в неправильном месте).
Войдя в правительство, Третьяков приступил к формированию команды — но пока безуспешно. По данным инсайдера, он хотел завести в мининвест своего человека, который бы контролировал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), однако эта функция до сих пор прочно закреплена за замминистра Евгением Тихановым. Кроме того, Третьяков собирался вернуть в орбиту министерства туристическую сферу, однако это создало бы конфликт с главой дептуризма Эльмирой Тукановой.
Известно, что первым поручением Третьякова на посту министра стало формирование графика поездок. «Все „подведы“ мининвеста отчитались о планах по участию в конгрессно-деловых мероприятиях. И обязались включить в свои мероприятия участие нового министра», — пересказывает чиновник кабмина. Предпочтение ожидаемо было отдано зарубежным и статусным поездкам.
Выяснить позицию самого Третьякова к моменту публикации не удалось — на звонок URA.RU он не ответил. В департаменте информполитики и пресс-службе КРСУ также пока не ответили на запросы. Агентство готово предоставить слово каждой стороне, как только комментарии поступят.
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