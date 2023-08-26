Мэр Екатеринбурга 5 часов задабривал диаспоры

А пока его ждали, политтусовке показали нового фаворита выборов

27 августа 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Мероприятие с участием Алексея Орлова и Олега Чемезова продлилось пять с половиной часов Фото: Московец Илья © URA.RU Перед выборами в гордуму глава Екатеринбурга Алексей Орлов приехал к диаспорам — чтобы 9—10 сентября получить от них тысячи голосов и лишить Виталия Кочеткова («Мотив») контроля над представительным органом. Ожидалось, что расположить нацменьшинства Орлову поможет губернатор Евгений Куйвашев, но на День народов Среднего Урала приехал только его зам Олег Чемезов. Пятичасовой обход стал для них и других VIP настоящим испытанием: некоторые под конец едва стояли на ногах (в буквальном смысле). Символично, что в последний раз парк «Таганская слобода» принимал праздник в 2018 году — тоже перед выборами, по итогам которых Куйвашев подчинил муниципальную власть. В 2022-м диаспоры собирали в парке Маяковского, им там было не очень уютно, и они попросили департамент внутренней политики региона вернуть гуляния в вотчину группы «Таганский ряд» (фронтмены — Анатолий Никифоров и уходящий из политики вице-спикер думы Виктор Тестов). В «Таганской слободе» гуляния не проводились с 2018-го Фото: Московец Илья © URA.RU Статусные гости начали подходить за час до старта официальной церемонии. На фоне Никифорова, депутатов заксо Елены Чечуновой, Сергея Мелехина (тоже представляет «Таганский ряд»), Михаила Зубарева и главы Железнодорожного района Виталия Першина, выделялась Юлия Гильванова — кандидат в депутаты думы от ЛДПР по 24-му округу, прежде не появлявшаяся на публике. Даже некоторые чиновники, принимающие решения, затрудняются объяснить, кто она, откуда, чьим покровительством пользуется. «Отец ее производит бионорд, который закупает мэрия. В последнее время его отношения с администрацией ухудшились, и понадобился свой человек во власти. Муж у Гильвановой производит трубы, оплачивает избирательную кампанию он», — такой рассказ сложился из показаний нескольких знакомых аппаратчиков. В 24-м округе мэрия по согласованию с Куйвашевым поддерживает депутата от КПРФ Виктора Сомикова (протеже девелопера Андрея Гавриловского). Источник агентства, близкий к резиденции губернатора, утверждает, что Гильванова получила приглашение в парк именно оттуда: якобы областные чиновники, видя, что по рейтингам Сомиков Гильвановой проигрывает, уже готовятся работать именно с ней. Это было первое появление Юлии Гильвановой на публике Фото: Московец Илья © URA.RU Утром 27-го с загадочной девушкой — по словам источника, «долго» — общался Чемезов. Он тоже приехал пораньше, вместе с сыном. И почти в одно время с депутатом Госдумы Максимом Ивановым, сенаторами Александром Высокинским и Виктором Шептием, спикером заксо Людмилой Бабушкиной и ее замом Михаилом Клименко, вице-мэром Сергеем Плахотиным (политика). Присутствие сотрудников куйвашевского протокола наталкивало на мысль, что вот-вот, как и анонсировалось, появится первое лицо. Позднее Орлов скажет корреспонденту, что губернатору пришлось куда-то (он не уточнил, куда) улететь. Сам Орлов появился в неожиданной компании — депутата Госдумы Андрея Альшевских и его сына Александра (представляет «Единую Россию» в округе №8), Мелехина, депутата заксо Александра Серебренникова (один из спонсоров ЕР) и его спутницы Ольги «Государство не просило вас рожать» Глацких (замдиректора ДИВСа). Новость по теме Застройщик теряет своего человека во власти Екатеринбурга Орлов ненадолго забежал в кафе «Таганский гамбит» и в составе большой делегации отправился на концерт. Первыми микрофон получили он и Чемезов. Поздравив собравшихся, они принялись вручать благодарственные письма. Момент, конечно, использовали для презентации кандидатов: действующих депутатов Татьяны Вяткиной (округ №4) и Алексея Мещерякова (№7), сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (№3). «Он полгорода отстроил!» — заступался в этот момент за Сторожилова в толпе Плахотин. Когда на сцену пригласили Бабушкину, Глацких, стоявшая в компании Серебренникова, Тестова и депутата Вячеслава Малых, возмутилась: «А почему она после всех, после Орлова?» Более опытные собеседники попытались объяснить, что так, видимо, надо. А Малых решил резко перевести тему: «В Эмираты-то поедете (видимо, с Серебренниковым — прим. ред.)?» Глацких сказала, что пока точно нет. Олег Чемезов активно помогает Алексею Орлову с весны, поддержал и сегодня Фото: Московец Илья © URA.RU Потом слово дали Высокинскому. Он наградил — благодарственным письмом Совфеда — своего товарища, депутата думы Колесникова (кандидат по 6-му округу). Кто-то из зрителей посмеивался. Завершал торжественную часть глава таджикской диаспоры, председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев. «Вся [скандально известная] „четвертая“ овощебаза через него идет», — проворчал (возможно, завидуя) один областной парламентарий. Истеблишменту предстояло обойти 26 подворий. Новинка этого года — шатры от межнациональной областной библиотеки и Центра традиционной культуры Среднего Урала (готовило их минкультуры). Учитывая, что не наливали гостям только там, дойти до конца было реальным испытанием. Особенно для Орлова, который, как выяснилось, последние три дня температурил и еще толком не оправился. Но он держался бодро: у белорусов выпил водки, закусив драниками («Никогда не забуду сет драников в Минске!»), у марийцев станцевал. Выйдя от казаков, Чемезов отметил: «Мы прошли треть подворий. Пока вроде не сильно пьяные». «Еще впереди», — предупредил Мирзоев. С казаками, вообще, получилось забавно. Мечник показал випам мастер-класс и предложил, чтобы кто-то из них и сам попробовал разрубить шашкой бутылки с водой. Отважились Вегнер и… Бабушкина. Оружие ей давать не хотели. Взгляд спикера становился все строже, хорошо знающие ее наблюдатели в какой-то момент смеяться перестали. Своего Бабушкина в итоге добилась, но поразить цели не смогла. Людмиле Бабушкиной пришлось отстаивать право нанести удар Фото: Московец Илья © URA.RU Тут же были цыгане. Покидая их подворье (тоже с выпивкой и едой), Чемезов иронично обратился к сыну: «Ты спрашиваешь, чем я на работе занимаюсь. Вот это моя работа. Знаешь, как тяжело?» Известно, что отдельные диаспоры между собой соревнуются, у кого основные гости пробудут дольше. Кажется, что победила Армения. Впрочем, и у азербайджанцев Орлов и Чемезов пробыли долго. Один из администраторов избирательной кампании объяснил: это самые ценные союзники — могут принести до шести тысяч голосов. «Также результативны киргизы, таджики. Армяне же больше болтают, серьезной мобилизации не дают». В какой-то момент Орлов и Чемезов стали радоваться, когда из напитков им предлагали просто чай Фото: Московец Илья © URA.RU Участник празднования 2018 года вспомнил, как Куйвашев на закрытой части мероприятия прямо проговаривал лидерам диаспор, за кого надо голосовать. Ничего подобного 27 августа не было. «Единственное: Чемезов в самом конце пожелал победы Мещерякову и [депутату Елене] Бондаренко (идет по 23-му округу — прим. ред.)», — поделился один из свидетелей. По одной из версий, причина в том, что глав диаспор уже собирали — 25 августа в мэрии. «Это мобилизация всех здоровых сил, — трактовал сегодняшнее мероприятие сам Орлов. — Благодаря этим людям, в общем-то, в Екатеринбурге мир и согласие, нет национальных конфликтов, серьезных проблем. Если возникают какие-то вопросы, решаются очень быстро — потому, что здесь действительно очень высокий авторитет у руководителей национальных диаспор. Поэтому очень важно было сегодня каждого посетить, сказать спасибо». Провожая мэра, Никифоров пообещал к 9 сентября, то есть к старту двухдневного голосования, подготовить некие «списки». Елена Чечунова, Анатолий Никифоров, Михаил Зубарев, Виталий Першин Фото: Московец Илья © URA.RU Людмила Бабушкина появилась вместе со своим замом Михаилом Клименко и депутатом Валентином Лаппо (на заднем плане) Фото: Московец Илья © URA.RU Министр культуры Светлана Учайкина Фото: Московец Илья © URA.RU И ее зам Роман Дорохин Фото: Московец Илья © URA.RU С Алексеем Орловым — Александр Серебренников Фото: Московец Илья © URA.RU Сергей Плахотин. Он собирал диаспоры два дня назад, и вопросы мобилизации обсуждались более предметно Фото: Московец Илья © URA.RU По центру — Дмитрий Сторожилов Фото: Московец Илья © URA.RU Александр Колесников — один из немногих депутатов, поддерживавших Александра Высокинского (справа), когда тот был мэром Фото: Московец Илья © URA.RU Но были среди награжденных и обычные — не политические — деятели Фото: Московец Илья © URA.RU Предполагалось, что, если губернатор приедет, может решиться вопрос с дальнейшим развитием карьеры Виктора Тестова. Весной он, претендент на кресло спикера новой думы, внезапно снялся с праймериз ЕР, но совсем прощаться с политикой не хотел бы Фото: Московец Илья © URA.RU Алексей Орлов, Яков Силин и Александр Высокинский Фото: Московец Илья © URA.RU Каждая диаспора пыталась удивить своим столом. На фото — подворье цыган Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Дагестанцы предложили мэру разрезать торт. Вмешался Чемезов: «Здесь политика. Надо чтобы кто-то не из политики порезал. Желательно женщина». Но таковой не нашлось, и Орлов дипломатично отрезал края, не задевая флаги. «Вот она, мудрость политическая!» — похвалил вице-губернатор Фото: Московец Илья © URA.RU Грузины приготовили не только еду, но и фотографии. «Могли бы некоторые снимки и убрать. Там люди, которые плохо говорят про Россию», — тихо повозмущался один из депутатов заксо Фото: Московец Илья © URA.RU Под конец Алексей Орлов начал вежливо отказываться от спиртного Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед выборами в гордуму глава Екатеринбурга Алексей Орлов приехал к диаспорам — чтобы 9—10 сентября получить от них тысячи голосов и лишить Виталия Кочеткова («Мотив») контроля над представительным органом. Ожидалось, что расположить нацменьшинства Орлову поможет губернатор Евгений Куйвашев, но на День народов Среднего Урала приехал только его зам Олег Чемезов. Пятичасовой обход стал для них и других VIP настоящим испытанием: некоторые под конец едва стояли на ногах (в буквальном смысле). Символично, что в последний раз парк «Таганская слобода» принимал праздник в 2018 году — тоже перед выборами, по итогам которых Куйвашев подчинил муниципальную власть. В 2022-м диаспоры собирали в парке Маяковского, им там было не очень уютно, и они попросили департамент внутренней политики региона вернуть гуляния в вотчину группы «Таганский ряд» (фронтмены — Анатолий Никифоров и уходящий из политики вице-спикер думы Виктор Тестов). Статусные гости начали подходить за час до старта официальной церемонии. На фоне Никифорова, депутатов заксо Елены Чечуновой, Сергея Мелехина (тоже представляет «Таганский ряд»), Михаила Зубарева и главы Железнодорожного района Виталия Першина, выделялась Юлия Гильванова — кандидат в депутаты думы от ЛДПР по 24-му округу, прежде не появлявшаяся на публике. Даже некоторые чиновники, принимающие решения, затрудняются объяснить, кто она, откуда, чьим покровительством пользуется. «Отец ее производит бионорд, который закупает мэрия. В последнее время его отношения с администрацией ухудшились, и понадобился свой человек во власти. Муж у Гильвановой производит трубы, оплачивает избирательную кампанию он», — такой рассказ сложился из показаний нескольких знакомых аппаратчиков. В 24-м округе мэрия по согласованию с Куйвашевым поддерживает депутата от КПРФ Виктора Сомикова (протеже девелопера Андрея Гавриловского). Источник агентства, близкий к резиденции губернатора, утверждает, что Гильванова получила приглашение в парк именно оттуда: якобы областные чиновники, видя, что по рейтингам Сомиков Гильвановой проигрывает, уже готовятся работать именно с ней. Утром 27-го с загадочной девушкой — по словам источника, «долго» — общался Чемезов. Он тоже приехал пораньше, вместе с сыном. И почти в одно время с депутатом Госдумы Максимом Ивановым, сенаторами Александром Высокинским и Виктором Шептием, спикером заксо Людмилой Бабушкиной и ее замом Михаилом Клименко, вице-мэром Сергеем Плахотиным (политика). Присутствие сотрудников куйвашевского протокола наталкивало на мысль, что вот-вот, как и анонсировалось, появится первое лицо. Позднее Орлов скажет корреспонденту, что губернатору пришлось куда-то (он не уточнил, куда) улететь. Сам Орлов появился в неожиданной компании — депутата Госдумы Андрея Альшевских и его сына Александра (представляет «Единую Россию» в округе №8), Мелехина, депутата заксо Александра Серебренникова (один из спонсоров ЕР) и его спутницы Ольги «Государство не просило вас рожать» Глацких (замдиректора ДИВСа). Орлов ненадолго забежал в кафе «Таганский гамбит» и в составе большой делегации отправился на концерт. Первыми микрофон получили он и Чемезов. Поздравив собравшихся, они принялись вручать благодарственные письма. Момент, конечно, использовали для презентации кандидатов: действующих депутатов Татьяны Вяткиной (округ №4) и Алексея Мещерякова (№7), сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (№3). «Он полгорода отстроил!» — заступался в этот момент за Сторожилова в толпе Плахотин. Когда на сцену пригласили Бабушкину, Глацких, стоявшая в компании Серебренникова, Тестова и депутата Вячеслава Малых, возмутилась: «А почему она после всех, после Орлова?» Более опытные собеседники попытались объяснить, что так, видимо, надо. А Малых решил резко перевести тему: «В Эмираты-то поедете (видимо, с Серебренниковым — прим. ред.)?» Глацких сказала, что пока точно нет. Потом слово дали Высокинскому. Он наградил — благодарственным письмом Совфеда — своего товарища, депутата думы Колесникова (кандидат по 6-му округу). Кто-то из зрителей посмеивался. Завершал торжественную часть глава таджикской диаспоры, председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев. «Вся [скандально известная] „четвертая“ овощебаза через него идет», — проворчал (возможно, завидуя) один областной парламентарий. Истеблишменту предстояло обойти 26 подворий. Новинка этого года — шатры от межнациональной областной библиотеки и Центра традиционной культуры Среднего Урала (готовило их минкультуры). Учитывая, что не наливали гостям только там, дойти до конца было реальным испытанием. Особенно для Орлова, который, как выяснилось, последние три дня температурил и еще толком не оправился. Но он держался бодро: у белорусов выпил водки, закусив драниками («Никогда не забуду сет драников в Минске!»), у марийцев станцевал. Выйдя от казаков, Чемезов отметил: «Мы прошли треть подворий. Пока вроде не сильно пьяные». «Еще впереди», — предупредил Мирзоев. С казаками, вообще, получилось забавно. Мечник показал випам мастер-класс и предложил, чтобы кто-то из них и сам попробовал разрубить шашкой бутылки с водой. Отважились Вегнер и… Бабушкина. Оружие ей давать не хотели. Взгляд спикера становился все строже, хорошо знающие ее наблюдатели в какой-то момент смеяться перестали. Своего Бабушкина в итоге добилась, но поразить цели не смогла. Тут же были цыгане. Покидая их подворье (тоже с выпивкой и едой), Чемезов иронично обратился к сыну: «Ты спрашиваешь, чем я на работе занимаюсь. Вот это моя работа. Знаешь, как тяжело?» Известно, что отдельные диаспоры между собой соревнуются, у кого основные гости пробудут дольше. Кажется, что победила Армения. Впрочем, и у азербайджанцев Орлов и Чемезов пробыли долго. Один из администраторов избирательной кампании объяснил: это самые ценные союзники — могут принести до шести тысяч голосов. «Также результативны киргизы, таджики. Армяне же больше болтают, серьезной мобилизации не дают». Участник празднования 2018 года вспомнил, как Куйвашев на закрытой части мероприятия прямо проговаривал лидерам диаспор, за кого надо голосовать. Ничего подобного 27 августа не было. «Единственное: Чемезов в самом конце пожелал победы Мещерякову и [депутату Елене] Бондаренко (идет по 23-му округу — прим. ред.)», — поделился один из свидетелей. По одной из версий, причина в том, что глав диаспор уже собирали — 25 августа в мэрии. «Это мобилизация всех здоровых сил, — трактовал сегодняшнее мероприятие сам Орлов. — Благодаря этим людям, в общем-то, в Екатеринбурге мир и согласие, нет национальных конфликтов, серьезных проблем. Если возникают какие-то вопросы, решаются очень быстро — потому, что здесь действительно очень высокий авторитет у руководителей национальных диаспор. Поэтому очень важно было сегодня каждого посетить, сказать спасибо». Провожая мэра, Никифоров пообещал к 9 сентября, то есть к старту двухдневного голосования, подготовить некие «списки».