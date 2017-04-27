16:22 26 апреля 2017 16

Депутаты гордумы Екатеринбурга «покосились» на коллегу из-за вечеринки Буркова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Екатеринбургской городской думы недовольны отсутствием их коллеги Ильи Лобова на очередном заседании, которое прошло накануне, 25 апреля. Негодование, обсуждаемое в частных беседах обитателей городской ратуши, связано с постом Лобова в Facebook, где он опубликовал фото и видео с вечеринки по случаю дня рождения лидера свердловских справедливороссов Александра Буркова.

По словам недовольных депутатов, формально Илья Алексеевич отсутствовал по уважительной причине — рабочей поездке, вот только утром 25 апреля на его странице в соцсети появился «отчет» с хорошо проведённого вечера в компании именинника и группы «Смысловые галлюцинации».

Напомнила об уже прошедшем без него заседании руководитель аппарата Думы Светлана Григорьева, написав в комментариях к посту: «а сегодня заседание городской Думы, так-то». На нем, к слову, как раз обсуждались поправки в регламент, которые касаются прогулов депутатов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, депутат пояснил «URA.RU», что он заранее в письменной форме уведомил аппарат о рабочей поездке в Подмосковье. Там, на базе отдыха «Снегири», 24 апреля проходило заседание центрального совета «Справедливой России», после которого, собственно, и прошло празднование дня рождения Буркова.

«Я являюсь депутатом на освобожденной основе. Это подразумевает, что у меня могут быть свои дела в любое время. Я обязан предупредить об этом аппарат. Я предупредил», — пояснил Лобов.

Также в рабочей поездке, по данным пресс-службы Думы, находились Александр Караваев и Антон Швалев. Из-за болезни на заседании не присутствовали Александр Найданов и Игорь Плаксин. Виктор Ананьев был в командировке, а вот у Евгения Боровика уважительных для отсутствия причин не было.

Комментируя агентству принятые депутатами поправки в регламент, согласно которым народный избранник, пропустивший заседание комиссии, лишается права задавать вопросы и выступать на думе, Илья Лобов заявил, что такой подход несправедлив.

«Я, как и 90% депутатов, работаем на освобождённой основе. У меня, как и у 90% депутатов, есть ещё работа. Это не значит, что можно не ходить на заседания или комиссии, но значит, что иногда графики наслаиваются и приходится выбирать. Соответственно, я по вполне уважительной причине могу не прийти. Но вопросов задать потом не могу. Это, по моему мнению, неправильно», — подчеркнул собеседник.