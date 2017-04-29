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29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
12:49  29 апреля 2017 0

Мэр Челябинска переобулся, чтобы зарыть ямки. ФОТО

Тефтелев на субботнике. Необр. Челябинск
Евгений Тефтелев и его подчиненные высадили яблониФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Евгений Тефтелев 29 апреля принял участие в общегородском субботнике. Чиновники администрации приводили в порядок парк Калининского района, передает корреспондент «URA.RU». Вдоль Университетской набережной было высажено 43 сибирские яблони — восьмилетние деревья, которые привезли из питомника.

По случаю субботника Тефтелев переобулся в кроссовки. Вместе с ним на уборку приехали начальники трех подразделений администрации — Дмитрий Назаров (управление культуры), Владимир Жучков (управление благоустройства) и Евгений Крехтунов. Встречал гостей глава Калининского района Сергей Колесник. Чиновники сначала расчистили территорию парка, затем приступили к высадке яблонь.

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Мэру достались не самые лучшие грабли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На аллее также покрасили лавочки. Руководитель приемной губернатора в Калининском эфире снимал происходящее на видео в режиме «прямого эфира» и строго предупреждал всех, чтобы были аккуратнее в выражениях. В сквере Богдана Хмельницкого Металлургического района работали на субботнике представители движений «Соцгород» и «За возрождение Урала». Ранее, руководство «Единой России» провело субботник в городском бору, а 28 апреля в Челябинске прошла целая серия мероприятий.

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Так сажают взрослые деревья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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