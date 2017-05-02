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02 мая 2017
01 мая 2017
16:43  02 мая 2017 0

В записи первоклашек с временной пропиской в школы Екатеринбурга увидели хакерский след

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, компьютер, пираты, киберпиратство
Детям помогла попасть в первые классы специальная компьютерная программаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
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Образовательный коллапс в Екатеринбурге, связанный с записью первоклашек в школы по временным пропискам, мог быть спровоцирован вмешательством «извне» — некой программой, которая позволила этим детям записаться перед всеми остальными. Об этом «URA.RU» рассказал депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер, готовящий депутатский запрос в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

«В ночь записи [в первый класс] в одну из гимназий оказались за бортом почти все местные [дети], а места заняли 80% с временной регистрацией. И зарегистрировались они в первые секунды. Как такое могло произойти, что все временные прошли регистрацию, а все местные остались за бортом? Мое мнение — без вмешательства извне не обошлось. Предполагаю, что была некая программа, которая и позволила зарегистрироваться временным», — пояснил парламентарий, отметив, что уже готовит обращение в надзорное ведомство.

Разгоревшийся в феврале этого года скандал, напомним, вызвал шквал негодования и шума не только среди родителей, но и во власти. Ситуацию с записью детей в первые классы по временной прописке глава департамента образования Екатерина Сибирцева назвала «вопиющей». К примеру, количество таких первоклашек в школе №67 составило 70%, в гимназии №13 — 67%, в гимназии №120 — 64%, в гимназии №69 — 48%.

После бурных обсуждений сложившейся ситуации прокуратура начала проверку по фактам фиктивной регистрации горожан, пригрозив нарушителям уголовной ответственностью, а уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посчитал справедливым аннулировать зачисление детей в школы по временной прописке. Правда, как выяснилось позже, сделать это уже не удастся — таких прецедентов нет.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести коррективы в соответствующий федеральный закон, так как согласно действующей редакции дети с постоянной и временной регистрацией имеют одинаковые права при зачислении в школы.

Сергей Демин
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