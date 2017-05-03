{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
07:36  03 мая 2017 0

Стало известно, когда в российских городах появится 5G

Агитщиты
Жители миллионников смогут пользоваться 5G уже в 2020 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В российских городах-миллионниках начнет работать мобильная связь пятого поколения. В Минкомсвязи РФ рассчитывают запустить сети 5G в муниципалитетах с населением более 1 млн человек к 2020 году.

Ведомство подготовило проект программы «Цифровая экономика», согласно которому к этому сроку сети 5G заработают в восьми городах, а к 2025-му — уже в 15, пишет газета «Известия». Благодаря новому стандарту передачи данных информация будет поступать в 30 раз быстрее, чем в привычных 4G сетях, и фильмы в HD-качестве можно будет скачивать за несколько секунд.

Операторы связи уже начали подготовку к переходу на новые стандарты. В частности, в МТС считают, что использование сетей пятого поколения будет возможно уже в 2018 году.

Как сообщили изданию в пресс-службе компании Tele2, сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет. Действующий стандарт 4G введен относительно недавно — в 2011 году. «Мы считаем, что 5G будет соответствовать этому тренду, доработка и внедрение в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года», — сказали там.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров