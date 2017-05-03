Стало известно, когда в российских городах появится 5G

07:36 03 мая 2017 0

Жители миллионников смогут пользоваться 5G уже в 2020 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В российских городах-миллионниках начнет работать мобильная связь пятого поколения. В Минкомсвязи РФ рассчитывают запустить сети 5G в муниципалитетах с населением более 1 млн человек к 2020 году.

Ведомство подготовило проект программы «Цифровая экономика», согласно которому к этому сроку сети 5G заработают в восьми городах, а к 2025-му — уже в 15, пишет газета «Известия». Благодаря новому стандарту передачи данных информация будет поступать в 30 раз быстрее, чем в привычных 4G сетях, и фильмы в HD-качестве можно будет скачивать за несколько секунд.

Операторы связи уже начали подготовку к переходу на новые стандарты. В частности, в МТС считают, что использование сетей пятого поколения будет возможно уже в 2018 году.

Как сообщили изданию в пресс-службе компании Tele2, сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет. Действующий стандарт 4G введен относительно недавно — в 2011 году. «Мы считаем, что 5G будет соответствовать этому тренду, доработка и внедрение в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года», — сказали там.