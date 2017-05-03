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03 мая 2017
Главные новости Москвы
18:10  03 мая 2017 0

СМИ обвинили Дурова в вербовке пользователей «ВКонтакте» для оппозиции

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Основатель "ВКонтакте" уехал из РоссииФото: TechCrunch /Flickr

Экспертно-аналитический центр РИА «Катюша» провел исследование контента крупнейших пабликов социальной сети «ВКонтакте». Результаты основательно огорчили патриотических аналитиков: большинство сообществ-миллиоников удерживают свою аудиторию аморальщиной, пропагандой потребления и недалеким юмором.

РИА «Катюша» исследовало 93 самых крупных сообщества ВК — численностью от 3 до 12 миллионов участников. Исследование показало, что 50% контента крупных пабликов составляет низкопробный и плоский юмор. При этом на оставшиеся 50%, по мнению аналитиков, также не приходится ничего полезного. Аналитики утверждают, что часть топовых сообществ управляются с территории Украины, а некоторые паблики напрямую связаны с ближним окружением Павла Дурова, который, по мнению издания, имеет бизнес-контакты с Михаилом Ходорковским.

Эксперты «Катюши» считают, что аудитория молодежных пабликов может использована российскими оппозиционерами при попытке дестабилизации ситуации в стране. При этом исследование показывает, что патриотический контент в социальных сетях практически не пользуется популярностью.

«Пропорция сил в случае развязывания полноценной информационной войны отнюдь не радует. У противника в руках может оказаться таран минимум в 50 миллионов читателей, которые объединены в нескольких десятков крупных групп», — заявили авторы исследования.

Сергей Макеев
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