Шапша: в трех районах Калужской области сбили пять дронов ВСУ

В ночь на 6 июля в Калужской области сбили пять беспилотников армии Украины. Предварительно, пострадавших в результате этого не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью силами ПВО были уничтожены 5 БПЛА. Два из них были уничтожены в Кировском районе, два в Жуковском районе и один в Перемышльском районе», — написал Шапша в telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений на земле и раненых среди местного населения не обнаружено. Сейчас на местах падения обломков работают специалисты.
За прошедшую ночь всего было уничтожено 120 БПЛА украинской армии. Больше всего аппаратов — 30 единиц — было выпущено в сторону Брянской области.
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