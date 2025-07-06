Россиянам объяснили, как наследуются пенсионные накопления

Пенсионные накопления могут быть переданы наследникам, однако это возможно лишь при соблюдении определенных условий, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он напомнил, что накопления гражданина переходят к наследникам в полном объеме в случае, если тот не успел подать заявление на получение пенсионных выплат до момента своей смерти.
Парламентарий отметил, что то или иное лицо может заранее определить круг лиц, которым будут переданы его пенсионные накопления в случае смерти. Для реализации этого права нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ либо в негосударственный пенсионный фонд.
Также Никита Чаплин особо подчеркнул важность своевременного оформления заявления о распределении накоплений с пенсий. Так, при назначении срочной выплаты невыплаченные средства могут быть унаследованы. Однако, если оформлена бессрочная (пожизненная) выплата, то остаток средств наследникам не передается.
«Родственники умершего должны обратиться с заявлением в Пенсионный фонд в течение шести месяцев после смерти. При этом потребуется предоставить документы, подтверждающие родство, свидетельство о смерти и СНИЛС умершего», — заявил Чаплин для «Ленты.ру». Он добавил, что если пенсионные накопления формировались с использованием средств материнского капитала, право на их наследование имеют только второй родитель или дети, включая усыновленных.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что пенсионные накопления можно получить одной выплатой, если их сумма не превышает 411 750 рублей. Отмечается, что право на выплату накопительной пенсионной части возникает при достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
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