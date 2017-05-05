12:51 05 мая 2017 0

Предприятие Валерия Язева не сумело пережить кризис Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Заречный» банкротом. Общий долг компании — более 80 млн рублей, на полгода на предприятии введено конкурсное производство. В ноябре на проблемном заводе, который входит в корпорацию «Ява» было введено внешнее наблюдение, однако это не помогло оздоровить ситуацию.

С иском о банкротстве ООО «Заречный» обратилось в суд в сентябре 2016 года. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 81 млн 768 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно. По данным сервиса «Контур. Фокус», этот завод принадлежит ЗАО «Консалтинговая группа „Ява“» (основным владельцем группы является Андрей Язев, сын Валерия Язева).

Проблемы на предприятии начались в 2016 году — из-за резко упавшего спроса на продукцию завода, предприятие начало наращивать долги по зарплате, стало хуже платить за ресурсы и в бюджеты всех уровней. В сентябре 2016 года выяснилось, что сотрудникам не на что отправлять детей в школу: из-за задержек зарплаты им не хватает денег даже на канцтовары.

После публикации «URA.RU» заводом заинтересовалось правительство Свердловской области, тогда же сообщалось о том, что найден новый покупатель — некий предприниматель из Тюмени. Гарантий того, что завод будет работать, от него потребовал тогдашний премьер-министр области Денис Паслер. Но сделка сорвалась, и собственники решили, что не будут восстанавливать предприятие.

В свердловском правительстве в апреле 2017 года заявили, что руководство завода не видит перспектив дальнейшего развития предприятия, и потому не разрабатывали программы выхода предприятия из кризиса. В 2016 году из организации были уволены 202 человека.

«Вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам организации также находится под контролем минстроя Свердловской области, органов прокуратуры города Асбеста. Администрация Асбестовского городского округа производит ежемесячный мониторинг ситуации с выплатой заработной платы работникам предприятия», — сообщали в департаменте информполитики губернатора.

Проблемы испытывает и другое строительное предприятие группы компаний Ява — ООО «Бетам». На новоуральском заводе по производству железобетонных изделий и щебня отмечены задержки по заработной плате, и сейчас завод проходит через процедуру банкротства — причем большая часть претензий подана со стороны других язевских структур. Практически одновременно с подачей иска о банкротстве по тому же адресу, что и Бетам, было открыто новое предприятие — ООО «Торговый дом Бетам».