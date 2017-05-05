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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
14:20  05 мая 2017 1

«Денежки летят в форточку». В Югре разбрасывали пятитысячные купюры из окна автомобиля. ВИДЕО

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
В ХМАО разбрасывали деньги из окна автомобиля в стиле видеороликов про мажоровФото: Александр Елизаров © URA.RU

В соцсетях обсуждают видео, на котором запечатлено, как по Сургуту ездит автомобиль, пассажир которого выбрасывает из окна пятитысячные купюры. По мнению пользователей, банкноты могут быть настоящими.

Ролик, снятый Алексеем Алехиным, опубликован в группе «К-Информ» в популярной соцсети. На протяжении всей видеозаписи один из пассажиров автомобиля Hyundai выбрасывает в окно купюры. «Пять рубасов отлетает примерному гражданину, который соблюдает скоростной режим сзади нас. Денежки летят в форточку», — такими комментариями сопровождается разбрасывание денег.

Видео: канал Igor Kessler, Youtube

Автомобиль проезжал по улице Мелик-Карамова. По мнению некоторых пользователей, внимательно рассмотревших видео, купюры не похожи на «билеты банка приколов». Однако в соцсетях высказывают и другое мнение.

По одной из версий, это вирусный ролик, чтобы раскрутить канал автора этого видео, попытавшегося сделать запись в стиле популярных пабликов «мажоров», которые точно так же катаются по улицам и разбрасывают деньги. Кроме того, один из пользователей соцсети утверждает, что ему как раз на улице Мелик-Карамова на лобовое стекло прилетела пятитысячная купюра, которая оказалась ненастоящей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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