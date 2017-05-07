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07 мая 2017
06 мая 2017
18:57  07 мая 2017 0

В самом бесполезном аэропорту мира приземлился первый самолет

Остров Святой Елены не избалован туристамиФото: ihads.ru

В самом бесполезном аэропорту мира приземлился первый самолет. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times, это произошло на острове Святой Елены.

Свое нелестное прозвище аэропорт получил из-за того, что в его строительство было вложено порядка 370 миллионов долларов, однако он целый год простоял пустым. И вот впервые на острове в новеньком аэропорту сел первый пассажирский борт. Рейс выполнялся из Южной Африки и привез на остров 60 туристов.

После этого грандиозного события местные власти выразили надежду, что теперь самолеты будут приземляться на острове чаще. Стоит отметить, что аэродром располагается на утесе, куда с океана дует сильный ветер, что очень затрудняет посадку.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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