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17 мая 2017
16 мая 2017
10:10  17 мая 2017 0

В Екатеринбурге объявят приговор семейной главарю банды убийц Тропиканке

Суд поставит точку в деле Тропиканки, длившемся полтора годаФото: Соцсеть

В Свердловском областном суде в Екатеринбурге в среду, 17 мая, в 11 чалов начнется оглашение приговора членам банды, терроризировавшей уральский поселок. Вердикт 41-летней жительнице поселка Нейво-Шайтанского Светлане Степенько и ее подручным, сжигавшим людей, вынесет судья Павел Неретин.

На скамье подсудимых четыре человека. Сама Степенько, ее 26-летний сожитель Илья Муравьев, 27-летний сожитель ее дочери Вячеслав Неглец и 45-летняя владелица мехового магазина из Алапаевска Наталья Глаголева. С появлением Глаголевой деятельность банды и началась. Тропиканка задолжала ей крупную сумму денег.

«Предпринимательница придумала способ вернуть долг и дополнительного обогащения. Через ее магазин на подставных людей оформлялись кредиты. Людей из числа пьющих жителей Нейво-Шайтанска поставляла Степенько», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Тропиканка уговаривала односельчан оформить на себя кредит. Деньги она забирала, а людям говорила, что погасит долг позже сама, не собираясь этого делать. Когда Глаголева узнала, что служба безопасности банка заинтересовалась подозрительными кредитами, жители села, оформившие на себя деньги, один за другим были убиты ею с подручными: одного сожгли заживо вместе с домом, другого забили ломом, а женщину в мороз вывезли в лес и бросили в овраг, из которого она не смогла выбраться и замерзла.

Позже жительница Алапаевска Татьяна Татаринова обвинила Наталья Глаголеву в афере с квартирой, из-за чего Татьяна лишилась и квартиры, и денег. Женщина обратилась с заявлением в прокуратуру.

Александр Лукманов
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