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17 мая 2017
16 мая 2017
13:51  17 мая 2017 0

Структуру Марины Сечиной банкротят и выгоняют с Урала

Прогулка по Нижнему Тагилу, трамвайные пути, Нижний Тагил, парк металлургов
Город лишают "гарантированного" светаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Принят в производство иск о банкротстве «Роскоммунэнерго», компании, которая входит в группу АО «Межрегионсоюзэнерго», крупнейшего должника сетевых организаций по всей стране. В Свердловской области ОАО «Роскоммунэнерго» осуществляет функции гарантирующего поставщика для населения Нижнего Тагила, а также Невьянского и Горноуральского городских округов. Причина иска — почти миллиардная задолженность. В случае признания должника банкротом ему придется уйти с рынка, а поставлять электроэнергию потребителям будут местные сетевые организации.

15 мая арбитражный суд Карачаево-Черкессии (а «Роскоммунэнерго» зарегистрировано именно в этой республике) принял заявление о признании должника банкротом. МРСК Урала заявляет о том, что общая просроченная задолженность гарантирующего поставщика за услуги по передаче электрической энергии на 1 мая 2017 года составляет более 938 млн рублей.

В сетевой компании отмечают крайне низкую платежную дисциплину должника. «„Роскоммунэнерго“ под различными предлогами уклоняется от погашения своей задолженности, денежные средства в добровольном порядке не оплачивает, долг погашается только на основании вступивших в законную силу решений суда при предъявлении исполнительного листа. Проблемный гарантирующий поставщик, в свою очередь, постоянно изыскивает новые механизмы уклонения от оплаты оказанных услуг, предпринимая различные попытки затягивания рассмотрения судебных разбирательств с ОАО „МРСК Урала“, в том числе с помощью некорректной трактовки нормативных актов, привлечения третьих лиц и введения суда в заблуждение», — говорят в сетевой организации.

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Региональное Минэнерго в прошлом году пыталось лишить «Роскоммунэнерго» статуса гарантирующего поставщика, однако сделать это без признания ГП банкротом нереально. Банкротство будет означать, что «Роскоммунэнерго» уйдет с рынка области: ведь статус гарантирующего поставщика для сбытовой компании — это, по сути, пропуск на большой рынок электроэнергии.

Такой поставщик обслуживает большинство потребителей в регионе и имеет гарантированную сбытовую надбавку, окупающую расходы. После лишения этого статуса работать компании в регионе становится неприбыльно. Если ГП признают банкротами, то компании автоматически лишатся возможности работать на рынке, а эти функции временно перейдут к региональным сетевым компаниям.

«Роскоммунэнерго» находится под управлением АО «Межрегионсоюзэнерго». Другие МРСК страны также подали иски о банкротстве структур, в ходящих в это АО. Так, МРСК Северо-Запада банкротит ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт», А МРСК Сибири — «Хакасэнергосбыт».

Первое заседание по иску МРСК Урала состоится 16 июня.

Согласно базе «Контур. Фокус», учредителем«Роскоммунэнерго» является ООО «Консалтэнергосервис», 83% акций которого принадлежит Марине Сечиной, экс-супруге гендиректора «Роснефти».

Дарья Косинцева
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