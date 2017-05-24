{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:19  24 мая 2017 2

В Екатеринбурге будущий юрист стал женщиной ради ограбления. ФОТО, ВИДЕО

Студента все равно узналиФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло необычное ограбление магазина на территории оптовой базы на улице Стрелочников, 19а, где студент 3 курса УрГЮА напал на кассира и похитил из кассы 120 тысяч рублей.

Злоумышленник был знаком с сотрудницей магазина, поэтому ему пришлось принять меры предосторожности. Для того, что его не узнали, молодой человек переоделся в женскую одежду, а также надел парик и темные очки. Также студент вооружился электрошокером, которым угрожал продавцу.

Сразу после ограбления преступник попытался скрыться, но его схватили подоспевшие работники базы, они и доставили вора-неудачника в отдел полиции. Позже выяснилось, что молодой человек учится в Екатеринбурге на юриста. По его признанию, денег ему хватало, а на нарушение закона толкнула собственная глупость.

Молодого человека заключили под стражу, теперь ему грозит до десяти лет тюремного заключения, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Студент переоделся в женщину
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров