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Главные новости Свердловской области
12:20  29 мая 2017 0

Глава администрации «медной» столицы Свердловской области ушел в отставку

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, чирков владимир
Уход Чиркова сегодня стал маленькой сенсациейФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель администрации городского округа Верхняя Пышма Владимир Чирков в понедельник, 29 мая, ушел в отставку. Об этом он объявил сегодня в ходе заседания местной Думы. Вопрос в повестке не стоял и был внесен голосом по инициативе самого сити-менеджера.

«Есть обстоятельства личного характера. Мой проект предполагался до сентября, но вышло иначе. Я ухожу в уверенности, что у вас все получится. На моем месте будет работать [первый замглавы администрации] Иван Викторович Соломин, я в нем не сомневаюсь. У меня просьба ему во всем помогать и взаимодействовать не хуже, чем мы взаимодействовали», — сказал в «последнем слове» Чирков, обращаясь к коллегам.

После этого Чиркова «за большой личный вклад в развитие городского округа» наградили серебряным знаком «За заслуги перед городским округом Верхняя Пышма». Сейчас народные избранники разошлись на перерыв, после чего состоится закрытое голосование по поводу внесенного Чирковым вопроса.

Дозвониться до Владимира Семеновича и главы города Александра Романова пока не удалось. Верхняя Пышма — основной город влияния УГМК, а потому уход главы администрации, скорее всего, был заранее согласован с руководством медного холдинга.

Антон Ольшанников
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