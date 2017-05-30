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30 мая 2017
12:44  30 мая 2017 0

Алишер Усманов подаст новые иски против Навального

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексею Навальному придется ответить за все свои слова в судеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе бизнесмена Алишера Усманова анонсировали новые иски против оппозиционера Алексея Навального. Такова реакция миллиардера на очередной ролик Навального, который появился в Сети 29 мая.

Алексей Навальный, напомним, выдвинул новые обвинения против бизнесмена, в числе которых уход от налогов и разработка преступных схем при покупке горно-обогатительных комбинатов. «Невозможно не признать у него большой комедийный талант в жанре stand up comedy. Жаль, что он последнее время все менее востребован, а его расследования напоминают сценарии юмористического шоу средней руки», — приводит RNS заявление пресс-службы Усманова.

В заявлении помощники бизнесмена отмечают, что юридическая служба готовит новые иски к политику. Они отметили, что в словах видеоблогера еще предстоит «отделить правду от лжи» и «псевдо-юридическую чушь от популистского пиара».

Представитель Усманова подчеркивают, что в документах, которые Навальный представил в качестве доказательств в своем фильме, «допущены существенные неточности перевода как с английского, так и с русского языков».

Усманов подал иск против Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией в середине апреля. Иск о защите чести и достоинства будет рассматривать Люблинский районный суд Москвы. Авторы фильма утверждали, что Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который якобы связан с премьером Дмитрием Медведевым, дом и свыше 4 га земли в Подмосковье. Авторы расследования назвали эти действия «взяткой».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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