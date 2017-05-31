Кузов Fiat 500 украсили картинками из Камасутры. ФОТО

09:49 31 мая 2017 0

Авторы преображения Fiat 500 решили создать автомобиль для взрослых Фото: depositphotos.com © URA.RU

Специалисты ателье Garage Italia Customs преобразовали хэтчбек Fiat 500. Они покрыли его иллюстрациями из Камасутры и дали соответствующее название — FIAT 500 Karmasutra.

Фотографиями поделился один из сотрудников ателье. Авторы признались, что хотели создать «автомобиль для взрослых», пишет информагентство Nation News.

На кузов хэтчбека специалисты нанесли наклейки с иллюстрацией Камасутры. В салоне автомобиля появились шторки и игрушки для взрослых.

Станет ли данная версия серийной, неизвестно.