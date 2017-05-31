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31 мая 2017
30 мая 2017
09:49  31 мая 2017 0

Кузов Fiat 500 украсили картинками из Камасутры. ФОТО

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, стриптиз, деньги в трусах
Авторы преображения Fiat 500 решили создать автомобиль для взрослыхФото: depositphotos.com © URA.RU

Специалисты ателье Garage Italia Customs преобразовали хэтчбек Fiat 500. Они покрыли его иллюстрациями из Камасутры и дали соответствующее название — FIAT 500 Karmasutra.

Фотографиями поделился один из сотрудников ателье. Авторы признались, что хотели создать «автомобиль для взрослых», пишет информагентство Nation News.

На кузов хэтчбека специалисты нанесли наклейки с иллюстрацией Камасутры. В салоне автомобиля появились шторки и игрушки для взрослых.

Станет ли данная версия серийной, неизвестно.

Марина Мотылева
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