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Главные новости Челябинской области
15:38  02 июня 2017 1

Навальному впервые разрешили митинги в крупнейших городах Южного Урала

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Самого Алексея Навального на Южном Урале не ждутФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Сторонникам Алексея Навального согласовали проведение митингов в Челябинске и Магнитогорске. Эту информацию подтвердили «URA.RU» в аппарате губернатора Южного Урала. Оба мероприятия назначены на 12 июня.

В Челябинске «навальновцы» намерены митинговать с 12:30 до 16:00 на новой площадке для массовых мероприятий — в сквере Колющенко организаторы намерены вывести до тысячи участников. В Магнитогорске, где сторонники Навального митингуют впервые, планы скромнее — до 500 человек. Протестовать против коррупции местные оппозиционеры будут у танка в парке Победы, c 14 до 18 часов.

Оба мероприятия станут первыми санкционированными мероприятиями «навальновцев» на Южном Урале. Не согласованная с властями «прогулка» 26 марта стоила административного ареста главе челябинского штаба Алексею Табалову. 15 апреля Алексей Навальный выступил перед челябинцами «вживую» все в том же сквере Колющенко, но на «чужом» митинге — акцию проводили местные экологи, движение «Стоп-ГОК».

Альбина Золотухина
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