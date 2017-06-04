10:07 04 июня 2017 0

Форум "Без границ" соберет блогеров в Калининграде Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сегодня в Калининграде стартует форум топовых российских блогеров «Без границ». Участниками станут 60 блогеров, имеющих более 100 000 подписчиков в соцсетях и наYouTube.

Среди приглашенных гостей форума заявлены стендап-комик Comedy Club Руслан Усачев и ведуший шоу «This is Хорошо» Стас Давыдов.

В рамках блог-тура должен состояться «завтрак с губернатором» с участием врио главы Калининградской области Антона Алиханова.

Мероприятие направлено на продвижение туристского потенциала Калининградской области среди читателей тематических блогов, посвященных путешествиям и туризму, и активно путешествующих туристов. Планируемый общий охват аудитории — около 11 000 000 человек. Он достигается за счет использования тэгов, прямых ссылок на сайты и страницы в социальных сетях.