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Главные новости Свердловской области
16:16  05 июня 2017 0

Свердловские промышленники вступили в борьбу за денежный приз и звание лучшего

В ежегодных соревнованиях примут участие представители пяти рабочих профессийФото: viz.nlmk.com

На «ВИЗ-Стали» (входит в группу НЛМК) начались ежегодные конкурсы профессионального мастерства, которые направлены на выявление и поощрение сотрудников с наилучшими результатами, обмен профессиональным опытом и развитие корпоративной культуры.

Как пояснили «URA.RU» на предприятии, в конкурсных испытаниях примут участие представители пяти профессий: машинист крана, водитель автомобиля, аппаратчик конверсии, контролер ОТК, вальцовщик стана холодной прокатки. На звание «Лучший по профессии» будут претендовать около 200 представителей заводских подразделений.

Экспертное жюри выявит лучших по итогам двух туров. Комиссия будет оценивать теоретические профессиональные знания участников и проверять их практические навыки. Критериями оценки выполнения технологических операций станут точность и безопасность выполняемых манипуляций, а также соблюдение правил охраны труда. Завершатся соревнования в ноябре. Победители получат денежные премии и корпоративные награды.

«Соревнования среди лучших по профессии ежегодно вызывают большой интерес среди заводчан. Мы отмечаем, что год от года конкуренция между участниками становится все острее, мастерство конкурсантов постоянно растет. Выявляя лучших из лучших, предприятие оказывает всестороннюю поддержку талантливым и амбициозным сотрудникам, нацеленным на профессиональное развитие в рамках металлургической компании», — отмечает начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Сергей Демин
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