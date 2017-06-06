21:09 06 июня 2017 0

Предпринимателям оказалось неинтересно мероприятие, которое проводится ради галочки Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки екатеринбургский бизнес фактически проигнорировал. Крупные компании не прислали даже своих представителей. Те предложения, которые они вносили до начала процедуры, больше касались конкретных земельных участков под готовыми объектами или начинающимися. Вещи же обсуждались важнейшие — например, останется ли в городе точечная застройка и будет ли разрешена высота жилых зданий до ста этажей.

Публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города Екатеринбурга прошли во вторник, 6 июня, во Дворце игровых видов спорта. Но народу пришло всего около 200 человек, четверть из них — записавшиеся для выступления.

ПЗЗ — главный документ, исходя из которого, бизнес понимает, где он может строить магазины, торговые центры, жилые дома или паркинги, а где нет. Этот документ долгое время были предметом политического торга — например, действующую редакцию администрация Екатеринбурга приняла буквально за месяц до передачи области градостроительных полномочий. Но в начале 2016 года Свердловская область, привлекая многих застройщиков, начала разрабатывать свои правила. Именно их сегодня и обсуждали.

По предлагаемой редакции ППЗ город будет поделен на несколько зон, и каждая из них будет развиваться с учетом своих принципов: где—то только жилая застройка, где-то — промзоны, сельское хозяйство, склады и т. п. За основу была взята карта 2007 года, то есть фактически Екатеринбург будет развиваться по положениям, написанным десять лет назад.

Бизнес предпочел не обсуждать правила целиком, а отделаться предложениями по конкретным проектам. Так, например, компания «Форум групп» просила придать определенный статус участкам в Солнечном, чтобы построить там торговый центр и стадион. «ЗАО «Тепличное» (входит в УГМК) просит внести в план участок под фермерский рынок. «Дирижабль» хотел бы фактически узаконить площадь торгового центра — он стоит на землях, где разрешено строить ТРЦ до 10 тыс. квадратов, а фактически он занимает площадь 30 тысяч кв. м.

Самые интересные новации поступили от саморегулируемой организации «Ассоциация строителей Урала». Они хотят, например, повысить процент застройки в городе до 60 — то есть разрешить ставить жилые дома на более близком расстоянии друг к другу.

Еще одно предложение — отменить максимальную этажность жилых зданий в городе, прописать только максимальную высоту зданий — до ста метров.

Единственное конструктивное предложение внес представитель института «УралНИИпроект» Григорий Мазаев. Бывший главный архитектор города рассказал, что сейчас правила предполагают, что если нет на участок проекта планировки, то вполне можно строить и без этих документов. «Это прямой путь к хаосу», — уверен он. Точечная застройка с учетом новых правил тоже будет фактически разрешена. «У нас нет нормативов процентов застройки, есть по ее плотности. Это позволяло избегать хаотичного вкрапления новых домов в сложившиеся жилые массивы», — говорит Мазаев.

Были и откровенно неоднозначные предложения. «Ну, я пока не знаю, как относиться к тому, что

Юракадемия хочет забрать часть общественного пространства, в том числе и кусок набережной, чтобы построить там свои новые корпуса», —

говорит Мазаев о проекте учебного заведения, которое хочет перевести большой участок в Заречном в статус земель учебных заведений.

На обсуждения записывались представители «Атомстройкомплекса», «Инвестторгстроя» (аффилировано с ООО «Малышева, 73»), группы компаний «Принцип», компаний «Атлас»(застройщик «Авроры»), «Бэст-Строй», ряда более мелких строительных фирм. Они просили изменения условий для всех, например, уменьшения ширины улиц между домами, но в итоге не пришли на публичные слушания.

Фактически единственным застройщиком, который попытался как-то обосновать свой проект, была группа компаний «ПИК» — ее представители доказывали, что готовы сделать из территории бывшего завода «Уралпластик» приличный жилой квартал.

Невысокий интерес застройщиков к публичных слушаниям объясним — с апреля в области действует новая процедура. Теперь на таких мероприятиях никто не голосует, а все предложения и замечания к проекту собираются специально собранной комиссией. Бизнес в нее не входит. Сотрудники разных ведомств из города и области рассматривают все поступившие предложения, готовят итоговый вариант правил, который подписывает министр строительства области.