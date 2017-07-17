14:15 17 июля 2017 2

«Росатом» поддерживает безопасность ядерных объектов на самом высоком уровне Фото: rosatom.ru

Комиссия международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) проверила ядерные объекты Росатома в Ленинградской области. В числе проверяющих был и председатель совета управляющих МАГАТЭ Тебого Сеоколо.

Инспекция побывала на Ленинградской АЭС, осмотрела действующие, строящиеся и замещающие энергоблоки, сообщили «РИА Новости». Проверяющие также посетили Балтийский завод, на стапелях которого строят новые атомные ледоколы, побывали на плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов».

«Мы смогли узнать, как в России используются документы, разрабатываемые по линии МАГАТЭ, в особенности с точки зрения инноваций, которые внедряются в ядерных технологиях в России», — цитирует РИА Тебого Сеоколо.

По словам председателя Сеоколо то, что он и его коллеги увидели в России, является очень высоким уровнем ядерной безопасности и ядерной культуры.