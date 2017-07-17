{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
18:36  17 июля 2017 0

Уральские красавицы будут агитировать за кандидата-оппозиционера грудью

Благотворительный вечер Родная Челябинск, коса, сиськи, грудь, бюст
"Справедливая Россия" не прочь сделать из выборов секс-шоуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Политические технологи регионального отделения «Справедливой России» разработали провокационный план по продвижению своего кандидата в губернаторы Свердловской области Дмитрия Ионина.

Как сообщают «URA.RU» внутрипартийные источники, авторы идеи предлагают близким к справедливороссам бизнесменам выступить спонсорами одного из известных конкурсов красоты, региональный этап которого пройдет в Екатеринбурге в третьей декаде августа.

В ходе одного из испытаний конкурсанток попросят надеть фирменные желтые майки с эмблемой «Справедливой России», после чего они будут обливать друг друга водой. Выиграет девушка, которая покинет поле «водяного боя» последней. Ожидается, что зрителей привлечет внешний вид участниц в просвечивающей влажной одежде.

Эксперты вспоминают, что справедливороссы и раньше использовали в своей агитации сексуальную тематику. В частности, в 2013 году в ходе выборов в молодежный парламент они выпустили плакаты с полуобнаженными девушками и слоганом «Мои стринги на политическом ринге».

В пресс-службе регионального отделения «URA.RU» дали следующий официальный комментарий: «Ничего подобного мы не планировали. Но за интересную идею спасибо. Мы над ней подумаем».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров