Политические технологи регионального отделения «Справедливой России» разработали провокационный план по продвижению своего кандидата в губернаторы Свердловской области Дмитрия Ионина.
Как сообщают «URA.RU» внутрипартийные источники, авторы идеи предлагают близким к справедливороссам бизнесменам выступить спонсорами одного из известных конкурсов красоты, региональный этап которого пройдет в Екатеринбурге в третьей декаде августа.
В ходе одного из испытаний конкурсанток попросят надеть фирменные желтые майки с эмблемой «Справедливой России», после чего они будут обливать друг друга водой. Выиграет девушка, которая покинет поле «водяного боя» последней. Ожидается, что зрителей привлечет внешний вид участниц в просвечивающей влажной одежде.
Эксперты вспоминают, что справедливороссы и раньше использовали в своей агитации сексуальную тематику. В частности, в 2013 году в ходе выборов в молодежный парламент они выпустили плакаты с полуобнаженными девушками и слоганом «Мои стринги на политическом ринге».
В пресс-службе регионального отделения «URA.RU» дали следующий официальный комментарий: «Ничего подобного мы не планировали. Но за интересную идею спасибо. Мы над ней подумаем».