20:43 18 июля 2017 2

Бывший директор ЧОП "Питон" Игорь Калугин выступил на суде по делу Николая Сандакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском районном суде Челябинска, где слушается дело бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, 18 июля, во вторник, был допрошен один из ключевых свидетелей, экс-директор ЧОП «Питон» Игорь Калугин. Допрос длился весь день и будет продолжен 20 июля, в четверг, передает корреспондент «URA.RU».

На основании показаний Игоря Калугина было возбуждено второе уголовное дело в отношении Сандакова. По версии следствия, в 2013—2014 годах Сандаков, курировавший администрацию губернатора, поспособствовал частному охранному предприятию «Питон» получить выгодный контракт на охрану первого лица региона. За это Калугин организовал установку системы видеонаблюдения в коттедже экс-чиновника и обеспечил его охрану. Общая стоимость этих работ и услуг составила около двух миллионов рублей, что квалифицируется как взятка в особо крупном размере.

На суде Игорь Калугин заявил, что не отвечал за оплату услуг со стороны заказчиков, но знает со слов своих сотрудников, что Сандаков пользовался охраной бесплатно, денег от него не поступало. По словам Калугина, он был вынужден сделать высокопоставленному клиенту такой подарок, чтобы обеспечить деятельность своей фирмы. Осень 2014 года ожидалась плановая проверка ЧОП со стороны полиции, и тогда стали делать квитанции, которые на самом деле были «липовыми». Калугин также заявил, что обеспечивал по просьбе Сандакова разовую охрану и других лиц, не имеющих отношения к власти.

По мнению адвоката Сергея Колосовского, представляющего в суде интересы Сандакова, показания Калугина — «рамочные». Бывший директор ЧОП избегает дат и подробностей, при этом эти показания противоречат тому, что было сказано на следствии. Как считает защита, Сандаковы платили наличными, но Калугин не вносил их в кассу.

ЧОП «Питон», в настоящее время фирма ликвидируется, было связано с несколькими охранными фирмами, обеспечивающими охрану губернатора на контракты на несколько десятков миллионов рублей в год. Так, деловым партнером «Питона» был предприниматель Александр Москалюк, соратник экс-губернатора Михаила Юревича, соучредитель ряда фирм, близких к бывшему главе региона. Из охранного бизнеса Москалюк вышел летом 2013 года, к тому времени он уже скрывался в Израиле, будучи фигурантом уголовного дела по коррупции в медицине.

Игорь Калугин также обвинялся в мошенничестве, был осужден и приговорен к штрафу в 250 тыс. рублей. Показания на Сандакова он дал, находясь в СИЗО. По мнению бывшего вице-губернатора, Калугин таким образом обеспечил себе легкий приговор.

1/3 Игорь Калугин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суде рассматриваются три уголовных дела в отношении Сандакова — по взятке, мошенничеству и взлому чужой электронной почты. Материалы дела по коррупции, по взятке от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина были направлены в Центральный районный суд Челябинска, но адвокаты добились объединения дел в одно, и процесс идет в Советском суде. Сам Сандаков сейчас находится на свободе под залогом, срок домашнего ареста истек, и суд не стал пока его продлевать.