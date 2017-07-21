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21 июля 2017
21:00  21 июля 2017 0

Усы мертвого Дали, мошенники ловят уральцев, школьника вызвали в полицию за чужой пост. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Выставка Дали в ЕГСИ. Екатеринбург, дали сальвадор
Усы Сальвадора Дали оказались бессмертныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главное к вечеру пятницы:

В Госдуме ужесточили наказание за склонение детей к суициду. Есть сомнения, будет ли закон исполняться.

Дочь Немцова потребовала пересмотреть дело об убийстве ее отца. Девушка считает, что преступников необходимо судить по другой статье. Недавно Рамзан Кадыров назвал странным вердикт суда по делу об убийстве Бориса Немцова.

Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России. А полиция не реагирует на заявления потерпевших, поэтому мошенники чувствуют себя безнаказанно. Узнайте схему, чтобы и вас не обманули.

Интернет скорбит об ушедшем вокалисте Linkin Park. Поклонники со всего мира вспоминают старые песни группы. Но нашлись циничные хакеры, которые поглумились над смертью Честера Беннингтона.

Закрывайте страницу для незнакомцев. 14-летнего курганца обвинили в экстремизме за чужую публикацию в социальных сетях. Вызова в полицию подросток никак не ожидал. Полиция попыталась объяснить, почему хочет арестовать школьника.

Усы Дали вне времени. Из гроба вытащили тело Сальвадора Дали, останки художника эксгумировали по решению суда. Читайте, зачем.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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