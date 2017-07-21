Дочь убитого политика Бориса Немцова Жанна требует отменить приговор убийцам отца и переквалифицировать дело. Девушка считает, что преступников необходимо судить по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного деятеля), передает агентство Nation News.
«Мы категорически не согласны с квалификацией преступления. Действия осуждённых необходимо квалифицировать по статье 277 УК России (посягательство на жизнь общественного или политического деятеля)», — сообщила мнение Жанны Немцовой адвокат Ольга Михайлова.
Ранее Московский окружной суд принял решение по делу об убийстве известного российского политика. Подсудимые получили от 11 до 20 лет заключения. Исполнителю убийства — Зауру Дадаеву — назначили максимальный срок. Он является бывшим офицером внутренних войск.
Ранее Рамзан Кадыров назвал странным вердикт суда по делу об убийстве Бориса Немцова. По мнению главы Чечни, сторона обвинения не представила существенных доказательств вины подсудимых.