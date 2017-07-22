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22 июля 2017
10:50  22 июля 2017 0

Audi отзывает почти миллион автомобилей

Тур Шувалова по школам, иномарка, ауди
Немецкий концерн планирует заменить в автомобилях ПОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Немецкий автоконцерн Audi по всему миру отзывает 850 тысяч авто своей марки с дизельным двигателем.

Как говорится на сайте компании, все клиенты Audi, за исключением жителей Канады и США, могут бесплатно переоборудовать машины с двигателями, отвечающими экологическим стандартам «Евро-5» и «Евро-6». Машины с шести- и восьмицилиндровыми турбированными моторами получат обновление программного обеспечения. Сервисная кампания затронет модели Porsche и Volkswagen, с аналогичными силовыми установками.

Замена программного обеспечения должна сделать эксплуатацию автомобилей экологически более чистой и избежать запрета эксплуатации, который в Германии планируют ввести для транспортных средств с дизельными двигателями.

Ранее автоконцерн Daimler заявил, что отзовет более трех миллионов дизельных автомобилей Mercedes, чтобы улучшить систему выбросов на фоне «дизельного скандала», напоминает телеканал 360.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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