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24 июля 2017
23 июля 2017
11:15  24 июля 2017 0

Максакова кардинально поменялась к юбилею. ФОТО

Так Максакова выглядит сейчасФото: стрингер для РИА Новости

Оперная певица Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, отмечает круглую дату. 24 июля ей исполняется 40 лет.

Общественный деятель, сбежавшая в Киев вместе с супругом, сильно изменилась за последнее время. Она значительно похудела (перемены во внешности Максаковой не раз становились предметом для обсуждения в шоу-бизнесе и СМИ), остригла волосы и сменила стиль одежды. Особенно кардинально Максакова поменялась после смерти мужа.

«Когда все это произошло и мне казалось, что я на полном дне своей жизни, в этот момент с этого „низа“ мне стали активно стучать со всех российских каналов, — говорит певица, пишет портал Дни.ру. — И я поняла, что у меня нет никакой возможности быть и выглядеть убитой жизнью, задавленной судьбой. В этом смысле им надо отдать должное за эту роль, потому что всеми своими глупостями они вынудили меня взять себя в руки».

Как менялась Максакова с 2014 года:

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Форум «Культура. Взгляд в будущее», октябрь 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Громко отмечать юбилей певица не намерена. «Огромная по Денису тоска, очень по нему скучаю. Так что отмечать не буду, но не из-за суеверий», — объяснила певица.

Татьяна Трушина
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