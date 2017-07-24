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Главные новости Пермского края
14:11  24 июля 2017 1

«Предприниматели» поглумились над именем великого хирурга из Перми. ФОТО

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, поддержка, белый халат, доктор, забота
Снимок умершего хирурга украшает "сомнительную" рекламуФото: depositphotos.com © URA.RU

«Предприниматели» использовали лицо известного пермского хирурга, скончавшегося два года назад на 63-м году жизни, в сомнительной рекламе лечения варикоза, а также тромбов и раковых опухолей за один рубль.

В рекламе процедур представлено «интервью» с неким «главным врачом города Пермь» Евгением Олеговичем Дубровым, однако на снимке изображен совсем другой человек — знаменитый хирург столицы Прикамья с мировым именем Сергей Суханов, руководивший Пермским федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии. Ныне учреждение носит его имя.

Сергей Суханов, чье фото опубликовано в интервью, умер два года назад
Фото: скрин с сайта

Жители города требуют найти авторов рекламы и привлечь к ответственности за обман потребителей, а также за недобросовестное использование имени Сергея Суханова, пишет v-kurse.ru.

Лев Истомин
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