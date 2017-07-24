«Предприниматели» использовали лицо известного пермского хирурга, скончавшегося два года назад на 63-м году жизни, в сомнительной рекламе лечения варикоза, а также тромбов и раковых опухолей за один рубль.
В рекламе процедур представлено «интервью» с неким «главным врачом города Пермь» Евгением Олеговичем Дубровым, однако на снимке изображен совсем другой человек — знаменитый хирург столицы Прикамья с мировым именем Сергей Суханов, руководивший Пермским федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии. Ныне учреждение носит его имя.
Жители города требуют найти авторов рекламы и привлечь к ответственности за обман потребителей, а также за недобросовестное использование имени Сергея Суханова, пишет v-kurse.ru.