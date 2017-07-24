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24 июля 2017
16:50  24 июля 2017 10

«Недетский разговор» с Владимиром Путиным бьет рекорды просмотров в Интернете

Путин. Архив, путин владимир
Прямую линию президента с детьми посмотрели более 6 млн человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прямая линия с президентом России, в ходе которой от ответил на вопросы детей и подростков, бьет рекорды по популярности просмотров в Интернете. «Недетский разговор» с Владимиром Путиным посмотрели уже 6 миллионов человек.

Кроме того, более 4,5 миллиона человек прочитали и посмотрели в соцсетях материалы, посвященные «Недетскому разговору», сообщает НТВ.

Прямая линия прошла в пятницу, 21 июля. Владимир Путин ответил на вопросы воспитанников сочинского образовательного центра «Сириус». На встрече с президентом присутствовали более 800 участников июльской образовательной программы центра из 66 регионов России. Подростки также задавали вопросы президенту в официальном аккаунте НТВ в соцсети «ВКонтакте».

Прямая трансляция разговора президента со школьниками велась на канале НТВ, сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении НТВ. Также трансляция была доступна на официальных каналах НТВ в YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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