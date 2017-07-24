Прямая линия с президентом России, в ходе которой от ответил на вопросы детей и подростков, бьет рекорды по популярности просмотров в Интернете. «Недетский разговор» с Владимиром Путиным посмотрели уже 6 миллионов человек.
Кроме того, более 4,5 миллиона человек прочитали и посмотрели в соцсетях материалы, посвященные «Недетскому разговору», сообщает НТВ.
Прямая линия прошла в пятницу, 21 июля. Владимир Путин ответил на вопросы воспитанников сочинского образовательного центра «Сириус». На встрече с президентом присутствовали более 800 участников июльской образовательной программы центра из 66 регионов России. Подростки также задавали вопросы президенту в официальном аккаунте НТВ в соцсети «ВКонтакте».
Прямая трансляция разговора президента со школьниками велась на канале НТВ, сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении НТВ. Также трансляция была доступна на официальных каналах НТВ в YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».