Представители российского Министерства обороны ответили на обвинения польских историков в том, что Красная армия не принимала участия в освобождении территории страны в годы Второй мировой войны.
По словам представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, от польского Института народной памяти и не следовало ожидать ничего другого, пишет агентство Nation News.
«Удивила лишь заторможенность желчной реакции его „специалистов“. Которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной армии», — приводит слова Конашенкова «Российская газета».
В Минобороны РФ заявили, что и дальше с помощью публикации документов намерены «лишать русофобов мракобесия».
Ранее польские исследователи заявили, что признание поляками солдат Красной армии в качестве освободителей является фальсификацией. Ученые из Варшавы уверены, что советская армия принесла новое, хотя и несравнимое с немецкой оккупацией, порабощение, пишет «Национальная служба новостей».