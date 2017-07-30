МИД Польши выступил с заявлением по готовящимся санкциям ЕС

Министерство иностранных дел Польши «приняло к сведению» решение Европейской комиссии запустить санкционную процедуру в отношении страны. С таким намерением Евросоюз выступил из-за судебной реформы, которая должна пройти в Польше.
«Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена. Мы вновь подтверждаем нашу готовность предоставить Европейской комиссии содержательный ответ», — цитирует заявление МИДа страны RT.
В министерстве заявили, что значение председателей судов в польской судебной системе имеет «преимущественно административный характер», а их остальные действия не влияют на правовое положение сторон. Тем более, что при реформе все средства правовой защиты продолжают действовать.
22 июля сенат Польши одобрил проект закона о реформе Верховного суда. В документе говорится о смене порядка избрания судей и о возможности их отставки. После этого Евросоюз инициировал против Польши процедуру по предотвращению нарушений в связи с изменениями.