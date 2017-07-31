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Главные новости Челябинской области
20:12  31 июля 2017 0

В Челябинской области выросла надпись «Ленин» из деревьев, посаженных в прошлом веке. ВИДЕО

Надпись снял тюменский путешественникФото: скрин с видео

На горе Извоз под Верхнеуральском (Челябинская область) выросла надпись с именем Владимира Ленина.

Десятки елей, посаженные в 70-х годах ХХ века под Верхнеуральском выросли на местной горе в виде надписи «Ленин». Ельник с воздуха снял житель Тюмени Александр Чалков. Видео размещено на Youtube 19 июля.

Напомним, что ели на горе Извоз высадили в год столетия со дня рождения вождя мирового пролетариата. Надпись стала особо охраняемой территорией, но, несмотря на это, деревья не раз пытались сжечь.

До сегодняшнего дня сохранилось не более 30 подобных геоглифов. Аналогичные надписи есть в Вологодской, Пензенской, Омской, Брянской, Нижегородской областях и Краснодарском крае, передает Life.ru.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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