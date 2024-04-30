30 апреля 2024

Пара из Магнитогорска с разницей в возрасте проиграла в проекте «Четыре свадьбы»

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Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, букет невесты, свадебное платье, женитьба
Свадьба в стиле 90-х не устроила остальных невест Фото:

Магнитогорская пара с 12-летней разницей в возрасте потерпела фиаско в шоу «Четыре свадьбы». Другие участницы были уверены, что это брак по расчету.

«Пара из Магнитогорска проиграла в шоу „Четыре свадьбы“. Участниками проекта стали Дмитрий и Екатерина из Магнитогорска. Фишкой торжества стала свадьба в стиле 90-х. Соперницы поставили паре недостаточное количество баллов, заподозрив, что брак с 12-летней разницей в возрасте был заключен по расчету», — сообщает издание «74.ру».

Свадьба в стиле 90-х с осетрами и коврами не устроила остальных невест. Соперницы заподозрили молодоженов в браке по расчету и поставили им наименьшее количество баллов, а жениху и вовсе подарили игрушечные зубы.

При этом у 35-летней невесты Екатерины в городе свой салон красоты, а жених из Магнитогорска Дмитрий, которому на момент съемок было за 50, работает в дорожном строительстве. У них двое детей и пятеро внуков. Выпуск будет показан в эфире телеканала 4 мая.

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Магнитогорская пара с 12-летней разницей в возрасте потерпела фиаско в шоу «Четыре свадьбы». Другие участницы были уверены, что это брак по расчету. «Пара из Магнитогорска проиграла в шоу „Четыре свадьбы“. Участниками проекта стали Дмитрий и Екатерина из Магнитогорска. Фишкой торжества стала свадьба в стиле 90-х. Соперницы поставили паре недостаточное количество баллов, заподозрив, что брак с 12-летней разницей в возрасте был заключен по расчету», — сообщает издание «74.ру». Свадьба в стиле 90-х с осетрами и коврами не устроила остальных невест. Соперницы заподозрили молодоженов в браке по расчету и поставили им наименьшее количество баллов, а жениху и вовсе подарили игрушечные зубы. При этом у 35-летней невесты Екатерины в городе свой салон красоты, а жених из Магнитогорска Дмитрий, которому на момент съемок было за 50, работает в дорожном строительстве. У них двое детей и пятеро внуков. Выпуск будет показан в эфире телеканала 4 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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