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Главные новости Пермского края
08:30  01 августа 2017 0

Пермяки высмеяли мужской экстремальный туалет. ФОТО

Уральцы увидели глубокий смысл в дизайне кабинкиФото: группа «Подслушано Пермь»

Общественный туалет в пермском экстрим-парке стал объектом для шуток местных жителей. Его кабинка скрывает лишь лицо человека, в то время как нижняя часть видна всем окружающим.

Помимо этого, на туалете отчетливо видны вмятины, а от указателя на кабинке остались лишь первые четыре буквы. «Это самый шикарный толчок в моей жизни», — с иронией восхитился Виталий Строгий в группе «Подслушано Пермь». Ряд комментаторов высоко оценили дизайн кабинки, отметив вентиляцию и тот факт, что жителям всегда понятно, занята она или нет.

Другие увидели в этом более глубокий смысл. «Снизу мы все одинаковы», — высказалась Надежда Чугайнова. «Пришел в парк, так и будь экстремалом», — подметил Сергей Плюснин. «Это импровизация на тему — мне скрывать нечего», — подчеркнул Леонид Бутузов. «Это мужской туалет, не для серьезных дел», — резюмировал Евгений Романов.

Кроме того, жители Перми сошлись во мнении, что экстрим-парк находится в плохом состоянии, поэтому и туалетные кабинки выглядят таким образом.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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