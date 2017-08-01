Пермяки высмеяли мужской экстремальный туалет. ФОТО

Общественный туалет в пермском экстрим-парке стал объектом для шуток местных жителей. Его кабинка скрывает лишь лицо человека, в то время как нижняя часть видна всем окружающим.
Помимо этого, на туалете отчетливо видны вмятины, а от указателя на кабинке остались лишь первые четыре буквы. «Это самый шикарный толчок в моей жизни», — с иронией восхитился Виталий Строгий в группе «Подслушано Пермь». Ряд комментаторов высоко оценили дизайн кабинки, отметив вентиляцию и тот факт, что жителям всегда понятно, занята она или нет.
Другие увидели в этом более глубокий смысл. «Снизу мы все одинаковы», — высказалась Надежда Чугайнова. «Пришел в парк, так и будь экстремалом», — подметил Сергей Плюснин. «Это импровизация на тему — мне скрывать нечего», — подчеркнул Леонид Бутузов. «Это мужской туалет, не для серьезных дел», — резюмировал Евгений Романов.
Кроме того, жители Перми сошлись во мнении, что экстрим-парк находится в плохом состоянии, поэтому и туалетные кабинки выглядят таким образом.