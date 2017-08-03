Жители Нью-Йорка написали около трехсот жалоб на недавно открывшийся отель, постояльцы которого постоянно занимаются сексом и при этом не считают нужным зашторить окна. Полиция не может привлечь к ответственности нарушителей порядка.
Новая гостиница Public Hotel открылась в июне, однако уже вызвала гнев жителей соседних домов. В жалобах силовикам они указывают, что гости отеля занимаются сексом в номерах, не закрывая шторы на окнах. Некоторые развратники специально предаются любовным играм прямо на глазах у прохожих. Кроме того, в отеле были замечены люди, которые занимаются мастурбацией, передает «Дни.ру».
Возмущенные американцы в заявлениях указывают, что все эти непристойности могут заметить их дети или внуки. Полицейские, которым поступают жалобы, только разводят руками: с юридической точки зрения к развратному поведению постояльцев нельзя предъявить претензий. Так, гостей отеля нельзя заставить зашторивать окна в номере.