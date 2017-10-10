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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
09:04  10 октября 2017 0

В Гордуме Екатеринбурга пройдет самое странное заседание сезона

Первое заседание гордумы 6го созыва. Екатеринбург, зал заседаний, гордума
Депутаты играют сегодня в Гамлета: быть или не быть заседаниюФото: Александр Мамаев © URA.RU

В гордуме Екатеринбурга может состояться одно из самых скандальных заседаний. Депутаты могут сорвать кворум, просто не прийти — и для этого есть сразу два повода.

Формальный — это отсутствие значимых вопросов. В повестке всего две темы, не считая награждений. Депутаты обсудят внесение поправок в порядок списания муниципального имущества и уточнят правила передачи религиозным организациям муниципальной собственности. В обоих случаях речь о приведении нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством.

Неофициальный — уже третью неделю гордума блокирует различные вопросы, актуальные для делопроизводства в мэрии, пытаясь вызвать для разговора главу администрации губернатора Владимира Тунгусова. Пока безуспешно. но, по информации «URA.RU», депутаты полны решимости. Тем самым они надеются понять, с кем вообще им вести дальнейшие переговоры и «расторговки» в работе. Этим же объясняется и скудость повестки: мэрия и гордума не понимают сейчас, как дальше жить вместе, и пока стараются не брать новых обязательств до прояснения ситуации.

Игорь Чукреев
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