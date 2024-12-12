В Свердловской области перекрыли участки «путинского автобана» из-за ДТП

В Свердловской области на 290-м и 232-м километрах трассы Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12, произошли аварии. На этих участках были перекрыты полосы в сторону Екатеринбурга, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242, 290-м километре, произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Перми. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
Вскоре дорожники предупредили о похожей ситуации на 232-м километре Пермского тракта. Была перекрыта полоса в сторону Екатеринбурга.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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