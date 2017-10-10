02:48 10 октября 2017 0

Российские футболисты выступят на чемпионате мира в ретро-форме Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com © URA.RU

В Сети появились фотографии основной формы, в которой наша сборная выступит на Чемпионате мира-2018. Футболка выполнена преимущественно в красно-белых цветах и отдаленно напоминает вариант формы сборной СССР, которая выступала на победной Олимпиаде 1988 года, сообщает Sports.ru.



Пользователи соцсетей разошлись в своих оценках нового облачения национальной сборной. Некоторые посчитали возврат к ретро тематике удачным шагом, а кто-то считает, что российским футболистам не помогут даже космические скафандр. «В подобной форме сборная СССР выиграла Олимпиаду в 1988 году. Хорошо забытое старое. Хорошее старое», «Сколько можно пытаться ностальгировать по ссср с этой формой? Мы будто вечно прошлым живем», «Эх, сделали бы как на Евро 08, цены бы не было», «Это ужас! Хотя, их хоть в скафандры одевай — толку нет», пишут обители «Вконтакте».

ФОТО: todosobrecamisetas.com

Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты будут проходить на 12 стадионах в 11 городах, одним из которых станет Екатеринбург. Ранее британские журналисты назвали центральный стадион в Екатеринбурге одним из самых странных в мире. Они считают весьма эксцентричным, что трибуны, находятся снаружи здания, а не внутри.