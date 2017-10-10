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14:41  10 октября 2017 0

«В Индии бы убили». Югорчане надругались над коровой. ВИДЕО

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, коровы, животноводство
Подростки уничтожили скульптуру коровыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Сургуте подростки уничтожили фигуру коровы возле городского центрального рынка. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в муниципальной организации.

Корову установили возле входа как символ фермерской продукции, которую продают на рынке. Скульптура, сделанная из пластика, также должна была привлекать посетителей в дни ярмарок тюменских производителей. По данным городского рынка, корова восстановлению не подлежит — подростки ее буквально уничтожили.

Видео этого инцидента попало в Сеть — его опубликовал портал «К-Информ». На записи видно, как несколько подростков, которые, скорее всего, были в алкогольном опьянении, залезали на корову, опрокидывали ее, а потом и вовсе утащили от рынка, вернув через некоторое время.

Видео активно обсуждают в соцсетях. Большинство горожан выступают с критикой поступка подростков. «В Индии убили бы за корову», — пишет Александр Макаров. «Там точно подростки? Больше на свору обезьян похоже», — возмущается Алена Метлицкая. Впрочем, некоторые отнеслись с юмором. «Парни просто покататься захотели! Не знаю, меня видос улыбнул», — пишет Артем Ольхов. Добавим, по данному факту руководство рынка написало заявление в полицию.

Антон Степыгин
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