В Сургуте подростки уничтожили фигуру коровы возле городского центрального рынка. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в муниципальной организации.
Корову установили возле входа как символ фермерской продукции, которую продают на рынке. Скульптура, сделанная из пластика, также должна была привлекать посетителей в дни ярмарок тюменских производителей. По данным городского рынка, корова восстановлению не подлежит — подростки ее буквально уничтожили.
Видео этого инцидента попало в Сеть — его опубликовал портал «К-Информ». На записи видно, как несколько подростков, которые, скорее всего, были в алкогольном опьянении, залезали на корову, опрокидывали ее, а потом и вовсе утащили от рынка, вернув через некоторое время.
Видео активно обсуждают в соцсетях. Большинство горожан выступают с критикой поступка подростков. «В Индии убили бы за корову», — пишет Александр Макаров. «Там точно подростки? Больше на свору обезьян похоже», — возмущается Алена Метлицкая. Впрочем, некоторые отнеслись с юмором. «Парни просто покататься захотели! Не знаю, меня видос улыбнул», — пишет Артем Ольхов. Добавим, по данному факту руководство рынка написало заявление в полицию.