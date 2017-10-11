Жители Невьянска в Свердловской области создали канал в Telegram, с помощью которого следят за передвижением патрульных машин ГИБДД. Об этом «URA.RU» анонимно рассказал житель города. По его словам, к такому решению жители пришли из-за чрезмерной «наглости» автоинспекторов.
«У нас в Невьянске очень наглые гаишники. Все мои друзья — водители. Но 90 процентов штрафов у них — из Невьянска. В город невозможно заехать: ГИБДД догоняют с мигалками, проводят обыски без понятых, и это только вершина айсберга», — прислал аноним письмо на почту редакции.
Жители придумали, как решить проблему, и создали канал в Telegram «Где стоят? Невьянск, Цем» в котором почти 200 участников рассказывают о перемещениях патрульных машин. Только за 10 октября здесь было опубликовано около полусотни сообщений.
«Всех подряд тормозят на Ленина-Профсоюзов», — написал пользователь Алексей.
«Только что встали на Ленина за аптекой, ближе к арке», — заметила Валентина.
«Выезд на Екб! У заправки стоят», — предупредил подписчиков Вячеслав.
При этом в группе действуют строгие правила. Например, нельзя спрашивать, где стоят сотрудники ГИБДД, чтобы не засорять чат. «Не надо материться. Не надо оскорблять сотрудников ДПС», — предупредили админстраторы.
В отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области «URA.RU» ответили, что если жители недовольны действиями автоинспекторов, то могут обратиться с жалобой в МВД, ГИБДД и в другие правоохранительные органы. Также им посоветовали на камеру и диктофоны фиксировать действия сотрудников, которые кажутся незаконными.
«Информирование участников дорожного движения с помощью Telegram-канала возможно остановит нарушителей правил дорожного движения, в том числе и грубых (управление без прав, в состоянии опьянения), которые становятся причинами серьезных ДТП», — отреагировали правоохранители на создание канала горожанами.