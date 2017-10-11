{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:14  11 октября 2017 0

Секретный Telegram-канал оставил без работы «наглых» уральских гаишников

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
За перемещениями ДПС следят уже почти 200 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Невьянска в Свердловской области создали канал в Telegram, с помощью которого следят за передвижением патрульных машин ГИБДД. Об этом «URA.RU» анонимно рассказал житель города. По его словам, к такому решению жители пришли из-за чрезмерной «наглости» автоинспекторов.

«У нас в Невьянске очень наглые гаишники. Все мои друзья — водители. Но 90 процентов штрафов у них — из Невьянска. В город невозможно заехать: ГИБДД догоняют с мигалками, проводят обыски без понятых, и это только вершина айсберга», — прислал аноним письмо на почту редакции.

Жители придумали, как решить проблему, и создали канал в Telegram «Где стоят? Невьянск, Цем» в котором почти 200 участников рассказывают о перемещениях патрульных машин. Только за 10 октября здесь было опубликовано около полусотни сообщений.

Заседание правительства СО. Екатеринбург, женщина за рулем, гибдд, дпс, пдд, нарушение правил
Горожане рассказывают о «наглости» автоинспекторов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Всех подряд тормозят на Ленина-Профсоюзов», — написал пользователь Алексей.

«Только что встали на Ленина за аптекой, ближе к арке», — заметила Валентина.

«Выезд на Екб! У заправки стоят», — предупредил подписчиков Вячеслав.

При этом в группе действуют строгие правила. Например, нельзя спрашивать, где стоят сотрудники ГИБДД, чтобы не засорять чат. «Не надо материться. Не надо оскорблять сотрудников ДПС», — предупредили админстраторы.

В отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области «URA.RU» ответили, что если жители недовольны действиями автоинспекторов, то могут обратиться с жалобой в МВД, ГИБДД и в другие правоохранительные органы. Также им посоветовали на камеру и диктофоны фиксировать действия сотрудников, которые кажутся незаконными.

«Информирование участников дорожного движения с помощью Telegram-канала возможно остановит нарушителей правил дорожного движения, в том числе и грубых (управление без прав, в состоянии опьянения), которые становятся причинами серьезных ДТП», — отреагировали правоохранители на создание канала горожанами.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров