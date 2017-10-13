Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) установил стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Оборудование будет работать в автоматическом режиме круглые сутки. Цена проекта — шесть миллионов рублей.
Пост мониторинга позволит следить за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных частиц, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода. При строительстве поста наблюдения учли «розу ветров», его разместили на границе жилой и производственной застройки. Выбранное место было одобрено в «Уральском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды».
«Группа ЧТПЗ принимает все меры для поддержания промышленной и экологической безопасности на самом высоком уровне. Открытием поста мы еще раз показали, что соблюдаем все требования законодательства в сфере экологии», — заявил «URA.RU» Алексей Дронов.
Помимо этого, на предприятии действует программа реализации природоохранных проектов, рассчитанная до 2015 года.