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13 октября 2017
12 октября 2017
17:46  13 октября 2017 0

Первоуральский новотрубный завод начал мониторить загрязнение атмосферы

Клипарт, всего понемногу, первоуральск, пнтз
Предприятие отслеживает выброс в атмосферу вредных веществФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) установил стационарный пост мониторинга загрязнений атмосферного воздуха. Оборудование будет работать в автоматическом режиме круглые сутки. Цена проекта — шесть миллионов рублей.

Пост мониторинга позволит следить за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных частиц, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода. При строительстве поста наблюдения учли «розу ветров», его разместили на границе жилой и производственной застройки. Выбранное место было одобрено в «Уральском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды».

«Группа ЧТПЗ принимает все меры для поддержания промышленной и экологической безопасности на самом высоком уровне. Открытием поста мы еще раз показали, что соблюдаем все требования законодательства в сфере экологии», — заявил «URA.RU» Алексей Дронов.

Помимо этого, на предприятии действует программа реализации природоохранных проектов, рассчитанная до 2015 года.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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