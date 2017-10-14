Бастрыкин рассказал о возвращении смертной казни в Россию

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уверен, что мораторий смертную казнь в России можно отменить только по итогам всенародного референдума. Такое мнение глава СКР высказал во время лекции в Московском государственном юридическом университете в Москве.
Применять высшую меру, по словам Бастрыкина, следовало бы в исключительных случаях в отношении лиц, которые совершили особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность, пишет ТАСС.
Сам глава следственного комитета является сторонником более гуманных методов правосудия.