Пермский восьмиклассник, устав от издевательств в школе, сбежал от городской жизни в деревню. Подобно герою «Простоквашино» 14-летний мальчик поселился в заброшенном доме и начал обустраивать быт.
Известно, что к бегству школьника подтолкнули регулярные конфликты с одноклассниками: невысокий, замкнутный парень с давних пор стал объектом для насмешек со стороны сверстников. В конечном итоге, он взял накопленные 500 рублей и отправился в поселок Ильинский. Там нашел пустующий дом, сделал уборку и начал новую жизнь. В новом жилище не оказалось бытовой техники, поэтому пермский Дядя Федор забрался в соседний дом и утащил микроволновку, чайник, компьютер и гитару.
Новая жизнь школьника продолжалась недолго. По дорогу в продуктовый магазин его задержали полицейские. Выяснилось, что в поселке проживают его родственники — теперь ребенок находится с ними и требует перевода в другую школу, сообщает издание «Рифей».
«Он выбрал конструктивный путь решения проблемы и проблему самостоятельно решил. Очень взрослый поступок и очень корректный. Психологически корректный. Поэтому если какие-то вопросы возникают в данной ситуации, то все вопросы ко взрослым», — отмечает психолог Наталья Бячкова.