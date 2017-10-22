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22 октября 2017
21 октября 2017
20 октября 2017
19 октября 2017
05:40  22 октября 2017 0

Ремейк «Простоквашино»: пермский школьник сбежал из города и поселился в деревне

В отличие от Дяди Федора, завести питомцев пермский школьник не успелФОТО: мультфильм "Простоквашино"

Пермский восьмиклассник, устав от издевательств в школе, сбежал от городской жизни в деревню. Подобно герою «Простоквашино» 14-летний мальчик поселился в заброшенном доме и начал обустраивать быт.

Известно, что к бегству школьника подтолкнули регулярные конфликты с одноклассниками: невысокий, замкнутный парень с давних пор стал объектом для насмешек со стороны сверстников. В конечном итоге, он взял накопленные 500 рублей и отправился в поселок Ильинский. Там нашел пустующий дом, сделал уборку и начал новую жизнь. В новом жилище не оказалось бытовой техники, поэтому пермский Дядя Федор забрался в соседний дом и утащил микроволновку, чайник, компьютер и гитару.

Новая жизнь школьника продолжалась недолго. По дорогу в продуктовый магазин его задержали полицейские. Выяснилось, что в поселке проживают его родственники — теперь ребенок находится с ними и требует перевода в другую школу, сообщает издание «Рифей».

«Он выбрал конструктивный путь решения проблемы и проблему самостоятельно решил. Очень взрослый поступок и очень корректный. Психологически корректный. Поэтому если какие-то вопросы возникают в данной ситуации, то все вопросы ко взрослым», — отмечает психолог Наталья Бячкова.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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